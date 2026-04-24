الكويت تعلن عن هجوم جديد من العراق وتكشف عن إحباط مخطط لتمويل الإرهاب

الكويت تكشف عن تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق، وتعلن عن إحباط مخطط لتمويل الإرهاب وضبط متورطين، بالتزامن مع تطورات إقليمية أخرى تشمل زيارة الرئيس الأوكراني لجدة وعملية فصل توأمين ملتصقين.

كشفت الكويت عن تعرضها ل هجوم جديد انطلاقاً من العراق ، في تكرار للهجمات التي شهدتها الأسابيع الماضية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويت ية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان، بأن موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية تعرضا صباح اليوم ل هجوم عدواني بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين، موجّهتين بسلك الألياف الضوئية، قادمتين من العراق ، مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وأكد البيان أن الجهات المختصة باشرت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث. ولم يصدر تعليق عراقي فوري على الإعلان الكويتي، في الوقت الذي كانت فيه الكويت ودول خليجية أخرى قد اشتكت في الأسابيع الماضية من هجمات مماثلة انطلقت من الأراضي العراقية.

في سياق متصل، شدد مجلس الوزراء السعودي على رفضه القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مجدداً إدانته للاعتداءات التي طالت البلاد ودول الخليج باستخدام مسيرات انطلقت من العراق، مؤكداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة العراقية بمسؤولية مع هذه التهديدات. كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة العراقية، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ«الاعتداءات الإرهابية» التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكدت الإمارات رفضها المطلق لهذه الهجمات، مشيرة إلى أنها نُفذت من قبل فصائل وجماعات مسلحة موالية لإيران، وأنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدول المستهدفة ومجالها الجوي، وخرقاً للقانون الدولي. وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي بعد توقف مؤقت واحترازي منذ نهاية فبراير الماضي. كما تشهد انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم المقرر عقدها في العشرين من مايو الحالي تعقيدات متزايدة بسبب جدل حول أهلية اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.

وفي شأن آخر، رحلت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن عالمنا، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، تاركة بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية والعربية. بالإضافة إلى ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيريه الكويتي والعماني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها. كما كشفت الكويت عن إحباط مخطط يهدف إلى المساس بأمن البلاد وتمويل كيانات إرهابية، وتم ضبط 24 مواطناً بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة.

وفي تطور منفصل، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جدة، حيث كان في استقباله الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين. وأخيراً، استكمل الفريق الطبي السعودي المتخصص عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن، وهي عملية جراحية معقدة استغرقت 18 ساعة ونصف





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines