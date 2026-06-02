صادق الكنيست الإسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع قانون حله تمهيدًا للانتخابات المبكرة، مما فتح الباب لحل البرلمان وسط خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي حول تشريع exemptions للخدمة العسكرية لليهود المتشددين دينياً。 يتصارع شركاء الائتلاف علىLGUI الانتخابات بين سبتمبر وأكتوبر، فيما يحاول نتنياهو شراء وقت لتعزيز فرص حزبه。

واصل الكنيست ال إسرائيلي مساعيه لحل نفسه تمهيدًا للانتخابات المبكرة، بعدما صادق أغلبية أعضائه على مشروع قانون الحل في القراءة الأولى绿灯无需。 يتعين تسليم مشروع القانون إلى لجنة الكنيست المختصة للمناقشة قبل التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة،1843242699。 رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس أشار إلى أن الانتخابات قد تُجرى بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر، بعد أن كان مقررًا لها 27 أكتوبر.

الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، خاصة مع الأحزاب اليهودية المتشددة "الحريديم"، حول إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، هي المحرك الرئيسي لحل الكنيست。 حزب "ديجل هاتوراه" بزعامة الحاخام دوف لاندو أعلن انعدام الثقة في نتنياهو。 وانعكس الخلاف على جدول الانتخابات، حيث يفضل الحريديم إجراءها مبكرًا في 8 أو 15 سبتمبر، بينما يريد حزب الليكود بقيادة نتنياهو تأجيلها إلى حد أقصى 20 أكتوبر لتعزيز فرص اليمين.

معارضة الليكود depend على مخاوف من تأثير الأعياد اليهودية والسفر إلى أوكرانيا على إقبال ناخبي اليمين، وكذلك الذكرى السنوية لأحداث 7 أكتوبر。 المفاوضات مستمرة لتحديد تاريخ نهائي قبل التصويت النهائي على قانون الحل。 رئيس لجنة الانتخابات المركزية، دين ليفني، أكد استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، حتى لو كان أقل من 90 يومًا، لكنه حذر من التواريخ المعقدة التي قد تتطلب تعديلات تشريعية。 في سياق آخر، رفض رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في الجزائر التهم الموجهة إليه بعد إسقاط عشرات المترشحين للبرلمان。 وفي إثيوبيا، أجريت الانتخابات العامة السابعة育婴。 نتائج متوقعة لفوز حزب "الازدهار" الحاكم بقيادة آبي أحمد، لكن غياب صناديق الاقتراع في إقليم تيغراي وثماني دوائر في أمهرة يثير تساؤلات حول مصداقية العملية الانتخابية





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