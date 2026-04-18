الكعبة المشرفة تكتسي بحلتها الجديدة بعد اكتمال أعمال الصيانة الشاملة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن اكتمال أعمال الصيانة الدورية الشاملة لكسوة الكعبة المشرفة، ورفع الجزء السفلي منها استعدادًا لموسم حج 1447هـ، وذلك باستخدام أحدث المواد والمعايير العالمية.

أُسدلت الستار اليوم على أعمال الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة، بعد أن اكتملت بفضل الله ومن ثم الجهود المبذولة، لتتزين بحلتها الجديدة التي تتجلى في مشاهد مباشرة تبث من قلب المسجد الحرام . تعكس هذه اللمسات الدقيقة جودة العمل وعمق الإتقان في مشروع يعد من أهم وأجلّ المشاريع المعنية برعاية قبلة المسلمين.

لم تقتصر الأعمال على مجرد ترميم سطحي، بل امتدت لتشمل فك الأجزاء السفلية من كسوة الكعبة المشرفة وفصل أركانها بعناية فائقة. يأتي هذا الإنجاز الكبير في إطار الاستعدادات المتواصلة لموسم حج 1447هـ، حيث أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الانتهاء من مشروع الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بما في ذلك حجر إسماعيل، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة التي تليق بقدسية بيت الله الحرام.

لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو نتاج تخطيط دقيق وعمل ميداني متواصل. فقد أنهت الهيئة، وبجهود مضنية، أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار، وهي خطوة استراتيجية ضمن الاستعدادات الحثيثة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج القادم. تضمنت هذه العملية الدقيقة فك الأجزاء السفلية من الكسوة، ومن ثم فصل أركانها بحذر شديد، قبل رفعها وتثبيتها في المواقع المحددة بارتفاع ثلاثة أمتار.

ولم يغفل القائمون على المشروع عن تفاصيل أخرى، فقد شملت الأعمال تثبيت القماش الأبيض، وإعادة القناديل إلى مواضعها الأصلية، كل ذلك وفق إجراءات منظمة ومحكمة تضمن سلاسة العملية وسلامتها. استغرقت عملية الرفع، بحسب الهيئة، ما يقارب الساعتين، وتم تنفيذها بواسطة فريق مكون من 34 صانعًا من الكوادر المتخصصة، الذين أبدوا تناغمًا ودقة عالية، وعملوا وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

هذه الإجراءات السنوية الدورية ليست مجرد شكلية، بل هي ضرورة ملحة لحماية كسوة الكعبة المشرفة من أي احتكاك أو تلف محتمل، خاصة مع الازدحام الشديد وحركة الطواف المستمرة والتقارب المباشر من الكعبة خلال موسم الحج. إن ما نراه اليوم ليس مجرد صيانة روتينية، بل هو منظومة هندسية وتشغيلية متكاملة، استهلكت أكثر من 4 آلاف ساعة عمل متواصلة، و31 حزمة عمل رئيسية، و305 أنشطة تشغيلية لضمان استدامة هذا الصرح العظيم.

شملت الأعمال المنجزة استبدال أكثر من 30 مترًا طوليًا من فواصل التمدد المصنوعة من السيليكون، وإعادة ترويب لأكثر من 50 مترًا طوليًا من فواصل الرخام، كل ذلك باستخدام أحدث المواد المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، لضمان أداء موثوق وكفاءة تشغيلية عالية في أقدس بقاع الأرض.

هذه الجهود المتواصلة هي امتداد لإرث تاريخي عريق من العناية الفائقة بالحرمين الشريفين، والتي توليها المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا، لتهيئة بيئة إيمانية آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، تمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. تستمر المملكة في التأكيد على استخدامها لأحدث المواد المطابقة للمواصفات القياسية العالمية في جميع مراحل العناية بالكعبة المشرفة، وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة والمتانة.





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكعبة المشرفة صيانة الكعبة كسوة الكعبة المسجد الحرام حج 1447هـ

United States Latest News, United States Headlines

