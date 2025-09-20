الكشف عن ترسانة صواريخ ومتفجرات في الضفة الغربية يثير مخاوف أمنية إسرائيلية

تم العثور على ترسانة صواريخ ومتفجرات في مبنى كان يقيم فيه أعضاء خلية فلسطينية في الضفة الغربية، مما أثار مخاوف إسرائيلية بشأن تصاعد العنف في المنطقة، خاصة مع استمرار التوترات والتحذير من انتفاضة محتملة.

كشفت تقارير إخبارية عن العثور على ترسانة صواريخ و متفجرات في مبنى كان يقيم فيه أعضاء خلية فلسطين ية في الضفة الغربية ، مما أثار مخاوف إسرائيل ية بشأن تصاعد ال عنف في المنطقة. وأفادت التقارير بالعثور على عشرات ال صواريخ ، بعضها معد للإطلاق بدون رأس حربي، بالإضافة إلى عشرات العبوات الناسفة وال متفجرات . كما تم العثور على أدلة تربط أعضاء الخلية بإنتاج ال صواريخ ومحاولة إطلاقها.

وقد تم اعتقال أفراد الخلية في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقوات يمام، بعد أن حاصرت القوات المبنى وأطلقت النار عليه، مما أجبر أعضاء الخلية على الخروج والقبض عليهم. وأوضحت المصادر الأمنية أن هذه العملية تأتي في سياق تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث سجلت في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات، بما في ذلك محاولة إطلاق صاروخ على مستوطنة بيت عور التحتا، وهجوم على معبر اللنبي، واكتشاف عبوة ناسفة في مرآب في ميشور أدوميم. وتعتبر السلطات الإسرائيلية هذه التطورات مقلقة للغاية، خاصة مع استمرار التحقيقات في هذه الأحداث وتزايد المخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة في المنطقة.\أشارت المصادر إلى أن الخلية كانت تعمل على تصنيع وإطلاق صواريخ محلية الصنع، وهو ما يمثل تصعيدًا خطيرًا في التهديدات الأمنية في الضفة الغربية. وقد عثرت القوات على مخرطة لتصنيع الصواريخ في المنطقة، مما يشير إلى أن الخلية كانت تتمتع بقدرات تصنيعية متقدمة. كما لفتت التقارير إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه في الأسبوع الماضي كان أكثر خطورة من الصواريخ التي شوهدت سابقًا في يهودا والسامرة، على الرغم من أنه لم يحمل رأسًا حربيًا أو متفجرات تقليدية. وأكدت المصادر الأمنية على أهمية هذه العملية في إحباط محاولات إرهابية محتملة، والحد من القدرات العسكرية للجماعات الفلسطينية المسلحة. وقد أشاد القادة الأمنيون بالتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة في تنفيذ هذه العملية الناجحة. بالإضافة إلى ذلك، أعربت المصادر عن قلقها إزاء الوضع العام في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن عوامل متعددة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر، بما في ذلك موسم الأعياد، موسم الحصاد، التوترات السياسية، والوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، فضلاً عن التداعيات المستمرة للعملية العسكرية في قطاع غزة. ورغم أن الأرقام الأمنية تشير إلى انخفاض في عدد الهجمات، إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تخشى اندلاع موجة عنف جديدة.\في سياق متصل، أعربت المصادر عن قلقها من أن تؤدي سلسلة الهجمات الأخيرة إلى تحركات احتجاجية في الشوارع الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وإجبار الجيش الإسرائيلي على تحويل قواته إلى الضفة الغربية، مما قد يؤثر على العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن القيادة المركزية الإسرائيلية تقوم بتحليل المؤشرات والعلامات المثيرة للقلق بشأن تزايد الإرهاب في المنطقة. كما نوهت إلى أن الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تكون نذيرًا لانتفاضة محلية للإرهابيين الفلسطينيين، وهو ما قد يشعل فتيل ثورة في الشارع الفلسطيني. ويأتي هذا التحذير في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتعثر عملية السلام. وتعكس هذه الأحداث تعقيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتؤكد على أهمية إيجاد حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. كما سلطت الضوء على أهمية التعاون الأمني بين إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع تصاعد العنف وحماية المدنيين من الجانبين





