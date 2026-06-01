الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب العراق في كأس العالم 2026

أعلن المدرب غراهام أرنولد القائمة النهائية لأسود الرافدين استعدادًا للمشاركة التاريخية الثانية في كأس العالم، بعد else في المجموعة التاسعة مع فرنسا والسنغال والنرويج.

استقر المدرب الأسترالي غراهام أرنولد ، المدير الفني ل منتخب العراق لكرة القدم، يوم الاثنين على القائمة النهائية للاعبين المشاركين في كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بدءًا من 11 يونيو/حزيران الجاري.

يشارك منتخب "أسود الرافدين" للمرة الثانية في تاريخه بعد أول ظهور عام 1986 في المكسيك، وقد وقع في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج. تم استبعاد سبعة لاعبين من القائمة الأولية بعد نهاية معسكر جيرونا في إسبانيا الذي اختتم بالفوز على أندورا 1-0 يوم الجمعة، وهم حارس المرمى كميل سعدي وأحمد حسن مكنزي وميثم جبار وداريو namo وبيتر كوركيس وحسن عبد الكريم ويوسف نصراوي.

يتجه الفريق الآن إلى مدينة لا كورونيا لملاقاة إسبانيا بطلة أوروبا يوم الخميس في المباراة الودية الثانية قبل السفر إلى شيكاغو حيث ستقام المواجهة الودية الأخيرة ضد فنزويلا في 9 يونيو/حزيران





