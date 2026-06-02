الكربوهيدرات ليست العدو: 5 أطعمة مفاجئة تحارب الالتهاب

تستعرض المقالة أنواعاً من الكربوهيدرات المضادة للالتهاب مثل الحنطة السوداء والشوفان والبطاطس البنفسجية، بالإضافة إلى فوائد الشاي الأخضر في تقليل الالتهاب وتعزيز الصحة.

على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن الكربوهيدرات تزيد الالتهاب في الجسم، إلا أن الدراسات الحديثة تكشف أن بعض أنواعها قد تلعب دوراً مهماً في تقليل الالتهاب وتعزيز ال صحة العامة.

فالكربوهيدرات ليست كلها متساوية؛ ففي حين أن السكريات والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعجنات ترتبط بزيادة الالتهاب، فإن الحبوب الكاملة والخضراوات النشوية تحتوي على ألياف ومركبات نباتية تساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة. ويوصي خبراء التغذية بتناول خمسة أنواع من الكربوهيدرات المضادة للالتهاب، وهي الحنطة السوداء والشوفان والبطاطس البنفسجية والذرة الرفيعة والسبلت.

الحنطة السوداء من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف مقارنة بدقيق القمح الأبيض، وتحتوي على مركبات نباتية مثل الروتين والكيرسيتين، وهي مضادات أكسدة تقلل الالتهاب وتحمي من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. أما الشوفان فيحتوي على ألياف بيتا غلوكان التي تخفض الكولسترول، بالإضافة إلى مركبات الفينول التي تقلل الجذور الحرة. وتقدم البطاطس البنفسجية فوائد مضادة للالتهاب بفضل محتواها العالي من الأنثوسيانين والكاروتينات. والذرة الرفيعة الخالية من الغلوتين تحتوي على أحماض فينولية وفلافونويدات تحارب الجذور الحرة.

والسبلت، وهو قمح قديم، يحتوي على غلوتين أقل وقد يتحمله بعض الأشخاص ذوو الحساسية للقمح. إلى جانب هذه الأطعمة، يعد الشاي الأخضر مشروباً غنياً بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات ومركب إل-ثيانين والكافيين، مما يمنحه خصائص مضادة للالتهاب وداعمة لصحة القلب والدماغ والكبد. كما يساهم في تحسين التركيز ومستويات الطاقة. وتشير الأبحاث إلى أن تناول الشاي الأخضر يومياً قد يساعد في تقليل الالتهاب بفضل مضادات الأكسدة القوية.

ويوصي الخبراء بتناول الحبوب الكاملة والخضراوات النشوية بدلاً من الكربوهيدرات المكررة، حيث أن الألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وتقلل الالتهاب الجهازي. كما أن الجمع بين التوتر المزمن وتناول الطعام في وقت متأخر قد يضر بصحة الأمعاء، مما يبرز أهمية النظام الغذائي المتوازن الغني بالألياف والمركبات النباتية





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