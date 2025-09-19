الكرة الذهبية 2025: من سيتوج بلقب الأفضل في العالم؟

ترقبوا حفل الكرة الذهبية في نسخته الـ69، حيث يتنافس أبرز نجوم كرة القدم على جائزة الأفضل في العالم. تعرفوا على المرشحين، توقعات الخبراء، وغيابات مؤثرة.

تقام النسخة الـ69 من جائزة الكرة الذهبية الاثنين المقبل في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي مناسبة ترقبها عشاق كرة القدم حول العالم. تعتبر هذه الجائزة، التي تمنح لأفضل لاعب، أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم ، وتشكل تتويجًا لمسيرة اللاعبين الأكثر تميزًا خلال الموسم الكروي. شهدت الجائزة سيطرة تاريخية من قبل النجمين الأسطوريين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في العقدين الماضيين، حيث تقاسما 13 جائزة من أصل 15 جائزة بين عامي 2008 و2023.

فاز ميسي بثماني كرات ذهبية، محققًا رقمًا قياسيًا، بينما فاز رونالدو بخمس كرات ذهبية، مما يبرز التنافس الشديد والنجومية الاستثنائية للاعبين. في العام الماضي، فاز بالجائزة نجم مانشستر سيتي الدولي الإسباني رودري، مما يضيف عنصرًا جديدًا إلى قائمة المتوجين. السؤال المطروح الآن هو: من سيفوز بالكرة الذهبية لعام 2025؟\تم الإعلان عن قائمة المرشحين الـ30 للجائزة في مطلع أغسطس الماضي، وبدأت التوقعات والتحليلات تتوالى من مختلف الخبراء والمحللين. اختار المحلل الإنجليزي الشهير جيمي كاراغر في برنامجه على قناة CBS Sports Golazo، أفضل ستة لاعبين برأيه يستحقون المنافسة على الجائزة هذا العام، بناءً على أدائهم المتميز خلال الموسم. بعد موسم استثنائي 2024/2025، توج خلاله الفريق الباريسي بأربعة ألقاب من بينها الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، اختار كاراغر لاعبين اثنين من صفوفه وهما الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي. يعكس هذا الاختيار الدور المحوري الذي لعبه اللاعبان في تحقيق الإنجازات التاريخية للفريق. على الرغم من خروج برشلونة من دوري الأبطال في الموسم المنصرم، إلا أن الفريق حقق ثلاثية محلية تحت قيادة المدرب هانز فليك، فاختار كاراغر لامين جمال، وهو ما يعكس التقدير للموهبة الشابة. في المقابل، قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي موسمًا استثنائيًا في أول عام له مع ريال مدريد، حيث سجل 44 هدفًا، مما جعله مرشحًا منطقيًا للجائزة وفقًا لكاراغر. وانضم إلى القائمة أيضًا المصري محمد صلاح، الذي قدم على الأرجح أفضل موسم في مسيرته، وقاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الثاني في تاريخه الحديث، مما يؤكد أهمية أدائه وتأثيره على الفريق.\بعد الكشف عن قائمته، صرح جيمي كاراغر أن الأسطورة الفرنسية تيري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة السابق، لم يتردد لحظة في اختيار الفائز بالكرة الذهبية هذا العام، مؤكدًا على تفضيله لمواطنه عثمان ديمبيلي على نجم برشلونة الشاب لامين جمال. أعرب كاراغر عن موافقته التامة لرأي هنري، معتبرا أن ديمبيلي يستحق أن يرفع الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، وذلك خلال حفل الاثنين المقبل. يعتبر حفل الكرة الذهبية أكثر من مجرد توزيع جوائز؛ إنه عرس كروي عالمي ينتظره الملايين كل عام ليشهدوا لحظة تتويج أفضل لاعب في العالم. وقد أعلن نجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي غيابه عن الحفل، مما يثير بعض التساؤلات حول أسباب هذا الغياب وتأثيره على الحدث. تجدر الإشارة إلى أن الكرة الذهبية تعتبر من أرقى الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ورغم تاريخها الطويل، لم يتوج بها أي لاعب إفريقي منذ عام 1995، عندما فاز بها الليبيري جورج ويا، مما يثير تساؤلات حول التمثيل العادل للاعبين الأفارقة في هذه الجائزة. تتزايد حالة الترقب والإثارة بين جماهير كرة القدم حول العالم مع اقتراب موعد الحفل، حيث يترقب الجميع معرفة هوية الفائز بالنسخة الـ69 من الجائزة. يشارك في المنافسة هذا العام المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح، مما يعكس حضور اللاعبين العرب في الساحة العالمية لكرة القدم





