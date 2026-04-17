الكابينت الإسرائيلي يجتمع لمناقشة وقف إطلاق النار وجهود السلام مع لبنان

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر 'الكابينت' الأحد المقبل، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة التطورات الأخيرة عقب إعلان وقف إطلاق النار المؤقت مع لبنان، وسط أنباء عن اتصالات لزيارة مرتقبة لنتنياهو لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب.

يترقب المشهد السياسي الإسرائيلي اجتماعًا هامًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر، المعروف باسم 'الكابينت'، سيعقد مساء يوم الأحد المقبل، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات بالغة الأهمية على الساحة الإقليمية، لا سيما عقب الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة عشرة أيام بين تل أبيب والعاصمة ال لبنان ية بيروت.

وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في فجر يوم الجمعة، خاتمًا بذلك عدوانًا إسرائيليًا واسع النطاق على الأراضي اللبنانية امتد منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي. تسبب هذا العدوان في خسائر فادحة، حيث أفادت التقارير بسقوط آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم، مما خلق أزمة إنسانية عميقة. هذا التطور يأتي في وقت تتصاعد فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. فقد أعلن الرئيس ترامب أنه سيبادر بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى مفاوضات مباشرة تهدف إلى إرساء أسس سلام دائم بين البلدين، مع تأجيل تحديد موعد دقيق لهذه المحادثات. وفي سياق متصل، نقل موقع 'تايمز أوف إسرائيل' عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يكشف عن هويته، أن هناك اتصالات جادة بدأت بالفعل بشأن ترتيب زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن هذه الزيارة تأتي في إطار مناقشة سبل تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتطورات عملية السلام. وقد أشار الرئيس ترامب لاحقًا إلى أن هذا اللقاء سيُعقد على الأرجح خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، مما يعكس رغبة البيت الأبيض في تسريع وتيرة المفاوضات. يذكر أن العلاقات بين إسرائيل ولبنان شهدت تصعيدًا كبيرًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، عندما شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة استمرت لعدة أسابيع. وعلى الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي، إلا أن إسرائيل واصلت خرق هذا الاتفاق بشكل شبه يومي، بل وقامت بتوسيع نطاق عدوانها بشكل ملحوظ في بداية شهر مارس/آذار الماضي، مما أعاد تصعيد الأزمة إلى مستويات خطيرة. إن حجم الدمار والمعاناة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان مؤلم للغاية. فخلال فترة 45 يومًا فقط من هذا العدوان، وثقت أحدث المعطيات الرسمية استشهاد أكثر من 2196 شخصًا وإصابة 7185 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. أما على صعيد النزوح، فقد اضطر أكثر من مليون شخص إلى ترك منازلهم بحثًا عن ملاذ آمن، تاركين وراءهم كل ما يملكون في ظل ظروف إنسانية قاسية. إن اجتماع الكابينت الإسرائيلي المرتقب يحمل في طياته أهمية قصوى، حيث سيتم فيه تقييم الوضع الأمني الحالي، ومناقشة الردود المحتملة على أي خروقات لوقف إطلاق النار، واستعراض الخطوات المستقبلية لضمان استقرار الوضع على الحدود الشمالية. كما سيشكل الاجتماع فرصة لبلورة الموقف الإسرائيلي الرسمي الذي سيتم تقديمه خلال المفاوضات المرتقبة مع الجانب اللبناني برعاية أمريكية. إن دعوة الرئيس ترامب للمفاوضات تعكس قناعته بأن حل الأزمة بين البلدين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار الدبلوماسي والحوار البناء. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على الدور الأمريكي المحوري في محاولة إيجاد حلول مستدامة للصراعات في منطقة الشرق الأوسط. يتوقع أن تركز المناقشات بين نتنياهو وترامب على مجموعة من القضايا الأمنية والسياسية، بما في ذلك آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والتعاون في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق الاستقرار الإقليمي. إن هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة تشير إلى تحول محتمل في مسار العلاقات بين إسرائيل ولبنان، وتفتح نافذة أمل لإنهاء سنوات من التوتر والصراع، وإن كانت الطريق نحو سلام دائم لا تزال محفوفة بالتحديات الكبيرة، وتتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية





