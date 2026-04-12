القيادة الأمريكية تعلن حظراً على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن فرض حظر على حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، تنفيذاً لقرار سابق. يشمل الحظر جميع السفن ويهدف إلى تقييد الملاحة البحرية في المنطقة وسط توترات متصاعدة مع إيران. الحرس الثوري الإيراني يحذر من الاقتراب من مضيق هرمز، وترامب يهدد.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ( سنتكوم ) مساء الأحد أنها تعتزم فرض حظر شامل على جميع السفن التي تتحرك من وإلى الموانئ ال إيران ية ابتداءً من يوم الاثنين. هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وسيبدأ سريانه في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ستقوم قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بتطبيق هذا الحظر على جميع السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان. ويهدف هذا الإجراء إلى فرض قيود على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، مما يزيد من التوتر القائم بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران.

من المقرر أن يتم تطبيق هذا الحظر بشكل حيادي على السفن من جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية. ومع ذلك، لن يتم إعاقة حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها إلى أو من موانئ غير إيرانية. وستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتزويد أطقم السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء سريان الحظر، وذلك لضمان اطلاعهم على الإجراءات الجديدة والتعليمات المتعلقة بها.

يُنصح جميع الملاحين بمتابعة نشرات 'الإشعارات للملاحين' والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال المباشر مع 'أبراج القيادة' باستخدام الرقم 16، وذلك عند العمل في منطقة خليج عُمان والمناطق القريبة من مضيق هرمز. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة بعد تحذيرات الحرس الثوري الإيراني.

في سياق متصل، حذر الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد من أن أي سفن عسكرية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستواجه 'بحزم وحسم'، وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية. وقد أعقب ذلك تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي هدد إيران، مشيراً إلى قدرته على تدميرها في وقت قصير.

هذه التطورات تعكس تدهوراً إضافياً في العلاقات بين البلدين، وتثير مخاوف بشأن احتمال وقوع صراع عسكري في المنطقة. ويعتبر مضيق هرمز ممراً مائياً حيوياً للتجارة العالمية، مما يجعل أي تهديد له قضية ذات أهمية دولية. يراقب العالم هذه التطورات عن كثب، وينتظر معرفة المزيد من التفاصيل حول تنفيذ هذا الحظر وتأثيره المحتمل على حركة الملاحة والتجارة في المنطقة.





