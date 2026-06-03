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القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي باستهداف المدنيين بالصواريخ والمسيرات

أمن واستراتيجية عسكرية News

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي باستهداف المدنيين بالصواريخ والمسيرات
إيرانالبحرينالدفاع الجوي
📆6/3/2026 7:08 AM
📰sabqorg
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع التي استهدفت أعياناً مدنية في المملكة. وشددت على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج، محذرة السكان من الاقتراب من مخلفات الاعتداء. وأكدت أن جميع وحداتها في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية، مشيدة بجاهزية رجالها القتالية.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي باستهداف الأعيان المدنية ب الصواريخ و الطائرات المسيرة ، مؤكدة نجاح الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات، ورفع جاهزية الوحدات العسكرية، مع تحذير السكان من الاقتراب من مخلفات الاعتداء والإبلاغ عنها فوراً.

وشرحت القيادة العامة أن إيران تتبع نهجاً عدائياً ممنهجاً عبر اعتداءات آثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف المدنيين والممتلكات في مملكة البحرين. وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت، بفضل إرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما حثت الجميع على توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فوراً.

وأشارت إلى أن وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأعربت عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني لحماية الوطن

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إيران البحرين الدفاع الجوي الصواريخ الطائرات المسيرة الاعتداء القانون الدولي

 

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