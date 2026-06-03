Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

القيادة المركزية الأميركية: إيران أطلقت صواريخ باتجاه دول الجوار

أخبار News

القيادة المركزية الأميركية: إيران أطلقت صواريخ باتجاه دول الجوار
إيرانالولايات المتحدةصواريخ
📆6/3/2026 2:46 AM
📰skynewsarabia
33 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 51%

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تصدت لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، مؤكدة أن جميع الهجمات فشلت في تحقيق أهدافها.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تصدت لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران ، مؤكدة أن جميع ال هجمات فشلت في تحقيق أهدافها. وأضافت أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه عدد من دول الجوار، إلا أنها لم تتمكن من إصابة أي من أهدافها.

وأوضحت القيادة المركزية أن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه الكويت، لكنهما سقطا قبل بلوغ الهدف أو تحطما أثناء التحليق، دون أن يسفرا عن إصابات أو أضرار معلنة. وفي البحرين، أكدت القيادة المركزية أن القوات الأميركية بالتعاون مع القوات البحرينية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه المملكة. كما أعلنت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين، في إطار ما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية الملاحة والأفراد المدنيين في المنطقة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية تعليقا فوريا على ما ورد في بيان القيادة المركزية الأميركية، فيما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

skynewsarabia /  🏆 19. in SA

إيران الولايات المتحدة صواريخ هجمات توتر عسكري

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-03 05:45:42