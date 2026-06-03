القيادة المركزية الأميركية: إيران أطلقت صواريخ باتجاه دول الجوار

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تصدت لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، مؤكدة أن جميع الهجمات فشلت في تحقيق أهدافها.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تصدت لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران ، مؤكدة أن جميع ال هجمات فشلت في تحقيق أهدافها. وأضافت أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه عدد من دول الجوار، إلا أنها لم تتمكن من إصابة أي من أهدافها.

وأوضحت القيادة المركزية أن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه الكويت، لكنهما سقطا قبل بلوغ الهدف أو تحطما أثناء التحليق، دون أن يسفرا عن إصابات أو أضرار معلنة. وفي البحرين، أكدت القيادة المركزية أن القوات الأميركية بالتعاون مع القوات البحرينية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه المملكة. كما أعلنت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين، في إطار ما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية الملاحة والأفراد المدنيين في المنطقة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية تعليقا فوريا على ما ورد في بيان القيادة المركزية الأميركية، فيما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران





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