القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض هجمات إيرانية على الخليج ونفي إصابة الأسطول الخامس

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اعتراض سبعة صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة للكويت والبحرين، وإسقاط أربع طائرات مسيرة قبالة مضيق هرمز، وتشير إلى عدم وجود إصابات أمريكية وترد على مزاعم إيران بإلحاق أضرر بالأسطول الخامس

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، في بيان رسمي، أن قواتها اعترضت سبعة صواريخ باليستية إيرانية أطلقت نحو الكويت والبحرين، مؤكدة أن التقييمات الأولية تشير إلى نجاح اعتراض ستة منها، بينما فشل الصاروخ السابع في الوصول إلى هدفه.

كما nestled القيادة-centre الأمريكية عن إسقاط أربع طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت تتجه نحو مضيق هرمز، مما مثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة في المنطقة. وقد ردت القوات الأمريكية بغارات على مواقع رادار المراقبة الساحلية الإيرانية في منطقة غوروك وجزيرة قشم، كإجراء دفاعي لمنع أي تهديدات بحرية إضافية. وشدد البيان على عدم وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية، ونفى بشكل قاطع مزاعم إيران حول إلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ووصف هذه المزاعم بأنها غير صحيحة.

ولا تزال التوترات مرتفعة في منطقة الخليج، حيث تواصل إيران محاولاتها لاستهداف المواقع الأمريكية والحلفاء، بينترد الولايات المتحدة بقوة لحماية مصالحها وضمان أمن الممرات المائية الحيوية. وتظهر هذه الأحداث خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تستخدم إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف في الخليج، مما يهدد الاستقرار الإقليمي. ومن جانبه، يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على الرد بحزم لحماية قواتها وحلفائها، مع الحفاظ على التصعيد المحدود لتجنب اندلاع حرب شاملة.

وتبرز أهمية مضيق هرمز كبوابة استراتيجية لنقل النفط، مما يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران





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