القيادة المركزية الأمريكية تبدأ ضربات عسكرية ضد إيران تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي، مما أدى إلى انفجارات في جنوب إيران وتهديدات برد حاسم من طهران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) فجر الأربعاء بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران ، مؤكدة أن العمليات تأتي في إطار " الدفاع عن النفس ". وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك ردا على إسقاط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي.

وأضافت أن العملية تأتي في إطار "الدفاع عن النفس" ووصفتها بأنها "رد متناسب على العدوان الإيراني غير المبرر". ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف المستهدفة أو حجم الضربات، ويتوقع صدور مزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة مع تطور العمليات العسكرية. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن القوات العسكرية الأمريكية هاجمت عدة بطاريات دفاع جوي إيرانية وأنظمة رادار حول مضيق هرمز.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC News بأن الرد على إيران "مهم للغاية"، مؤكدا أن القوات الأمريكية تنفذ بالفعل عملياتها العسكرية رداً على إسقاط المروحية الأمريكية. وتزامناً مع هذه التطورات، أفادت تقارير محلية وإعلامية إيرانية بسماع دوي انفجارات متعددة في مناطق متفرقة من جنوب إيران، تركزت في مدينة سيريك الساحلية ومحيط ميناء بندر عباس وجزيرة قشم.

في developments أخرى، كان الرئيس الأمريكي قد أعلن مساء الثلاثاء أن إيران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، متعهدا بالرد. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن التحقيق خلص إلى أن طائرة مسيّرة إيرانية أصابت المروحية الأمريكية وتسببت في سقوطها. ومن ناحيتها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الجيش سيوجه ردا حاسما على "العدوان الأمريكي" الذي تم تحت "ذريعة إسقاط مروحية أباتشي"، في تصعيد جديد في الأزمة المتوترة بين البلدين





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