القيادة اليمينية المتطرفة تسيطر على حزب العمال بعد هزيمة ساحقة

بعد هزيمة ساحقة في الانتخابات العامة عام 2024، أصبح حزب العمال تحت قيادة قيادات يمينية متطرفة. وقد استفادت هذه القيادة من الأخطاء التي وقعت في حزب المحافظين، مما أدى إلى هزيمتها. ومع ذلك، لم يكن هذا هو السبب الوحيد في هزيمة حزب العمال، بل أيضًا بسبب ظهور قوة شعبوية متطرفة باسم حزب الإصلاح، والتي كانت أكثر تطرفًا وعدائية للمهاجرين حتى من اليمين المحافظ.

الحاكم يتجه نحو هزيمة موجعة... تحت قيادة انتهازية ضعيفة المبادئ، وضحلة المضمون، وعديمة الالتزام، وفاقدة لـ"الكاريزما". هذه القيادة كانت قد استفادت في الانتخابات العامة عام 2024، التي حملتها إلى السلطة، من أخطاء الآخرين أكثر مما استحقته بناءً على منجزات.

وحقاً، لدى النظر إلى نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب العمال في انتصاره الكبير ذلك العام، ونصيبه من الأصوات، نجد أنه ربح 411 مقعداً، ولكن مقابل حصوله فقط على 34 في المائة من الأصوات. وهذا يعني زيادة ضئيلة لا تزيد على 1.6 في المائة من النسبة التي حصل عليها الحزب إبان هزيمته عام 2019. بل كانت حصة الـ34 في المائة من الأصوات الحصة المئوية الأدنى لأي حزب فائز بغالبية مطلقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، هبطت نسبة أصوات المحافظين من 44 في المائة عام 2019 إلى 20 في المائة فقط عام 2024. ورفع حزب الديمقراطيين الأحرار (الوسطي) نسبة أصواته إلى 12.2 في المائة بزيادة تبلغ 0.7 في المائة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politics Brexit Politics Hezimta القيادة اليمينية المتطرفة حزب العمال حزب المحافظين حزب الديمقراطيين الأحرار (الوسطي) حزب الإصلاح

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«سباقات الخيل»: رفع جوائز السباق الأغنى لكأس السعوديةكشف نادي سباقات الخيل عن حزمة من الترقيات لسباقات موسم الرياض 2024، وكأس السعودية 2024؛ وزيادات مالية في مجموع جوائز السباق الأغنى في العالم.

Read more »

«سباقات الخيل»: رفع جوائز السباق الأغنى لكأس السعودية العالميكشف نادي سباقات الخيل عن حزمة من الترقيات لسباقات موسم الرياض 2024، وكأس السعودية 2024؛ وزيادات مالية في مجموع جوائز السباق الأغنى في العالم.

Read more »

دور وزارة التعليم تشريعي وتنظيمي فقط بداية من 2024 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةدور وزارة التعليم تشريعي وتنظيمي فقط بداية من 2024 كشف وزير التعليم، يوسف البنيان، أنه بداية العام المقبل 2024م سيكون دور وزارة التعليم تنظيميًّا وتشريعيًّا

Read more »

السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني 2024 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالسعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني 2024 أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2024 بمشاركة 4 فرق.

Read more »

مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وقف حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024، اليوم السبت، بسبب انخفاض

Read more »

مواعيد انطلاق الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلةأيام قليلة تفصلنا عن عودة الدوريات الكبرى الأوروبية لموسم 2024-2025، بعد صيف ساخن شهد إقامة منافسات كأس أوروبا 'يورو 2024' وكوبا أمريكا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

Read more »