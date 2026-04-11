القيادة من البرج العاجي: نظرة على تأثير القيادة البعيدة عن الميدان على أداء المؤسسات

تتناول المقالة تأثير القيادة البعيدة عن الواقع العملي على أداء المؤسسات المختلفة، وتسلط الضوء على المخاطر الناجمة عن الاعتماد على التقارير دون فهم عميق لآليات التشغيل. تقدم المقالة أمثلة من قطاعات الرعاية الصحية، الموارد البشرية، والقطاع التقني، مع تسليط الضوء على أهمية القيادة الميدانية في تحقيق النجاح.

ال قيادة من «البرج العاجي» ليست مجرد فكرة نظرية، بل نمط متكرر الحدوث في العديد من ال مؤسسات الكبرى، وقد ظهرت نتائجه واضحة بالأرقام قبل أن تظهر في الانطباعات العامة. العديد من القيادات التي اعتمدت على التقارير والعروض التقديمية دون فهم عميق لآليات ال تشغيل الداخلية، دفعت ثمن ذلك باهظًا، تمثل في تراجع ال أداء العام أو حتى في خسائر مالية مباشرة.

في قطاع الرعاية الصحية على سبيل المثال، أظهرت دراسات شاملة لتجربة المرضى أن ما يقارب 60% إلى 70% من شكاوى المرضى لا ترتبط بالقرار الطبي نفسه، بل تتعلق بالتجربة التشغيلية الشاملة: مثل أوقات الانتظار الطويلة، صعوبة التنقل داخل المستشفى، ضعف التواصل مع الكادر الطبي، أو حتى سوء التنسيق بين الأقسام المختلفة. في بعض المستشفيات، يتم عرض مؤشرات أداء إيجابية مثل «نسبة إشغال الأسرة» أو «عدد الزيارات»، بينما في المقابل يتجاوز متوسط وقت الانتظار في قسم الطوارئ 4 إلى 6 ساعات، وهو رقم كبير كفيل بتقويض أي تجربة إيجابية مهما كانت جودة العلاج المقدمة. هذا التناقض الصارخ يحدث غالبًا عندما تكون القيادة بعيدة عن الميدان، وتنظر إلى النجاح من خلال مؤشرات كلية عامة فقط. بالإضافة إلى ذلك، في جانب الموارد البشرية، تشير تقارير عالمية حديثة إلى أن ما يقارب 70% من الموظفين غير منخرطين فعليًا في أعمالهم، وأن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو ضعف التواصل مع القيادة والشعور بأن القرارات تُتخذ دون فهم واقعهم الوظيفي أو احتياجاتهم. في المؤسسات التي تُدار من «البرج العاجي»، ترتفع معدلات دوران الموظفين بشكل ملحوظ، وقد تصل في بعض القطاعات إلى 20% إلى 30% سنويًا، ما يعني تكلفة مالية عالية جدًا (قد تعادل 1.5 إلى 2 ضعف راتب الموظف الواحد) بالإضافة إلى فقدان الخبرات المتراكمة. وفي القطاع التقني والتشغيلي، هناك أمثلة واضحة على قرارات فاشلة اتخذت بسبب الابتعاد عن الواقع العملي. أحد أبرز الأمثلة العالمية هو إطلاق نظام رقمي ضخم في شركة Target لدخول السوق الكندية، حيث تم الاستثمار بما يقارب 7 مليارات دولار، لكن ضعف فهم العمليات اللوجستية على الأرض أدى إلى مشاكل في المخزون وسلاسل الإمداد، وانتهى المشروع بإغلاق جميع الفروع بعد أقل من عامين وخسائر تجاوزت 2 مليار دولار. المشكلة لم تكن في الاستراتيجية فقط، بل في الفجوة الهائلة بين القيادة والتنفيذ. وفي مثال آخر، شركة Nokia كانت تملك أكثر من 40% من سوق الهواتف المحمولة عالميًا في عام 2007، لكنها فقدت هذه الهيمنة خلال سنوات قليلة بسبب قرارات استراتيجية غير مواكبة للتحولات التقنية الفعلية، وعدم الاستماع الكافي للفرق الفنية القريبة من السوق. النتيجة كانت تراجع حصتها إلى أقل من 5% خلال أقل من عقد. وحتى في القطاع الصحي، هناك تجارب محلية وعالمية تُظهر أن المؤسسات التي تركز فقط على المؤشرات العليا دون النزول الميداني للتشغيل تواجه فجوة في الأداء. على سبيل المثال، تقارير تحسين الجودة تشير إلى أن تقليل وقت الانتظار في العيادات بنسبة 20% يمكن أن يرفع رضا المرضى بأكثر من 30%، لكن تحقيق ذلك لا يتم عبر قرار إداري فقط، بل عبر فهم تفصيلي لتدفق المرضى، وجدولة الأطباء، وكفاءة الاستقبال — وهي أمور لا تُفهم إلا بالنزول للميدان والتعامل المباشر مع التحديات.\الأرقام هنا تعكس حقيقة واضحة: القيادة البعيدة عن التشغيل قد ترى نموًا في الإيرادات بنسبة معينة، لكنها قد تخسر في المقابل رضا العملاء، وولاء الموظفين، وكفاءة العمليات. وهذا ما يجعل بعض المؤسسات تبدو ناجحة على الورق، لكنها تعاني داخليًا من تآكل تدريجي. في المقابل، المؤسسات التي يقترب فيها القائد من الواقع التشغيلي تحقق نتائج مختلفة تمامًا. تقارير الأداء تُظهر أن الشركات التي تعتمد على «القيادة الميدانية» تحقق تحسنًا في الإنتاجية يصل إلى 15% إلى 25%، وانخفاضًا في الأخطاء التشغيلية بنسبة قد تصل إلى 30%. السبب بسيط: القرارات تصبح أكثر واقعية، والمشاكل تُحل قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة. الخلاصة أن الأرقام لا تكذب، لكنها قد تُخفي الحقيقة إذا لم تُفهم في سياقها الصحيح. والقائد الذي يكتفي بالأرقام دون أن يرى ما خلفها، قد يقود مؤسسته بثقة... لكن في الاتجاه الخاطئ.





قيادة إدارة أداء تشغيل مؤسسات قيادة ميدانية تواصل موظفين جودة

