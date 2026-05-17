القيادة السياسية الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا، والجنرال الإسرائيلي يثير المخاوف من عدم التصدي للواقع حول الجيش الإسرائيلي

الجنرال الإسرائيلي يثير المخاوف من عدم التصدي للواقع حول الجيش الإسرائيلي، حيث يشكك في قدرة القيادة السياسية على التصدي للتهديدات المحيطة بنا. كما يتهم معظم قادة أحزاب المعارضة بالتجاهل الخطير للواقع على الأرض، ويؤكد على الحاجة لإعادة بناء الجيش وتطويره بشكل شامل لتصدي التحديات المستقبلية.

باسلوب موضوعي ومهني، تماما كما نفعل مع أي مؤسسة حكومية أخرى، أكد الجنرال الإسرائيلي بريك على أن القيادة السياسية الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا، وأنه يجب عليها إنهاء دورها فورًا لما ألحقته من ضرر جسيم للدولة وشعب إسرائيل في كل مجال تتدخل فيها.

وفي الخطاب العام الإسرائيلي الحالي، تجري عملية اختطاف خطيرة للوعي، يقودها معظم قادة أحزاب المعارضة، حيث ينسجون سردية مشوهة مصممة لخدمة غرض واحد فقط: ضمان النصر في الانتخابات المقبلة، حتى لو كان الثمن هو إخفاء الحقيقة المرة حول حالة الجيش والاستمرار في التلاعب بمفهوم تحطم في وجوهنا في 7 أكتوبر 2023. ووفق رواية معظم قادة أحزاب المعارضة، فقد أظهر الجيش أداءً ممتازًا غير مسبوق طوال فترة الحرب، والسبب الوحيد لعدم تحقيق أي إنجازات هو عجز القيادة السياسية عن ترجمة النجاح العسكري إلى اتفاقات سياسية.

وهناك أيضًا من يصرح قائلاً: لو كنت رئيسًا للوزراء، لقاتلت حتى هزيمة حماس وحزب الله وإيران هزيمة نكراء. في الواقع، هذا مجرد تصريح فارغ يهدف فقط إلى أغراض انتخابية. جميعنا نتشارك الرغبة في هزيمة أعدائنا، ولكن من المناسب الاعتراف بالواقع: جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم، الذي شهد تقليصًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، جيش منهك يعاني من إخفاقات هيكلية عميقة. في الوضع الراهن، الحديث عن هزيمة مجرد وعود جوفاء؛ الخطوة الأولى والضرورية هي إعادة بناء الجيش وتطويره.

القيادة السياسية فشلت فشلا ذريعا، وأعتقد شخصيا أنه يجب عليها إنهاء دورها فوراً لما ألحقته من ضرر جسيم بالدولة وشعب إسرائيل في كل مجال تتدخل فيها. لماذا يختار معظم قادة أحزاب المعارضة التزام الصمت وإلقاء اللوم على القيادة السياسية وحدها؟ الجواب بسيط ومثير للغضب: إنهم يتجنبون انتقاد الجيش الإسرائيلي ويعتبرونه مقدساً حتى بعد أن فقد وظيفته. إنهم يخبرون جمهورهم بما يريد سماعه بالضبط، أن الجيش بطولي ومنتصر، وأن قيادة البلاد هي العقبة الوحيدة.

كشف الحقيقة حول الجيش الإسرائيلي أمرٌ لا بد منه لتحسينه. إن من يخفون عن العامة حقيقة غياب الانضباط العملياتي الذي تسبب في خسائر فادحة في صفوف الجيش، وثقافة الكذب، وانعدام المصداقية في التحقيقات، والتقصير في الرقابة والمراقبة، وعدم التحقق من الأوامر، وعدم استخلاص العبر، وتدني المعايير، والوضع المتردي لقادة السرايا، والأزمة الحادة في الخدمات اللوجستية والصيانة، ونقص الأفراد على الأرض، وانهيار الثقافة التنظيمية، والأزمة الخطيرة في القوى العاملة - النظامية والدائمة والاحتياطية.

يجب إعادة بناء الجيش البري بشكل شامل وتوسيعه بشكل كبير ليتمكن من حماية حدود البلاد ووطنها، وتحقيق النصر في أي ساحة يُطلب منه ذلك. معظم قادة أحزاب المعارضة الطامحين لرئاسة الوزراء منشغلون ببناء صورتهم لا بتعزيز سلطتهم. إنهم يخشون الاعتراف بضرورة استثمار مليارات في إعادة بناء الجيش وتجهيزه لمواجهة تحديات المستقبل، لأنه في نهاية المطاف، جيش ممتاز، وبعضهم كان من بين المسؤولين المباشرين عن حالته المتردية





