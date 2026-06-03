القيمة السوقية للمنتخب السعودي في مونديال 2026: الأضعف في مجموعته والثاني عربياً من القاع

تحليل لأرقام القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، مع التركيز على موقع المنتخب السعودي المتواضع جداً مقارنة بالمنتخبات الكبرى، ومقارنة الوضع العربي، وتفاصيل القيمة داخل صفوف الأخضر، والفجوة الهائلة مع النجوم العالميين.

كشف تحليل حديث للأرقام الاقتصادية الخاصة بمنتخبات كأس العالم 2026 عن واقع صادم للمنتخب السعودي، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبيه حوالي 37 مليون يورو فقط، مما يضعه في ذيل قائمة المنتخبات المشاركة من حيث القوة المالية.

هذه القيمة المتواضعة تجعله الأضعف في مجموعته التي تضم إسبانيا (1.26 مليار يورو) وأوروغواي (405.8 مليون يورو) والرأس الأخضر (56.15 مليون يورو)، حيث تتجاوز القيمة السوقية للإسبان وحدها مجموع القيم الثلاث الأخرى بأضعاف. على مستوى البطولة بأكملها، يتصدر المنتخب الفرنسي القائمة بقيمة 1.53 مليار يورو، يليه الإنجليزي (1.31 مليار) والإسباني، ويبدو هيمنة الأوروبيين واضحة في المراتب العليا.

مقارنة عربية تبرز فيها قوة المنتخبات المغربية (488.2 مليون يورو) والجزائرية (256.6 مليون) والمصرية (134.7 مليون)، بينما تقبع السعودية في المرتبة الخامسة عربياً، متقدمة بفارق ضئيل على العراق وقطر والأردن. داخل القائمة السعودية، المهاجم سعود عبد الحميد هو الأغلى بقيمة 9 ملايين يورو، متبوعاً بمصعب الجوير (4.5 مليون) وفراس البريكان (4 ملايين). هذه الأرقام تعكس اعتماد الأخضر بشكل شبه كامل على لاعبين من الدوري المحلي، بعيداً عن النجوم المحترفين في أوروبا.

بالمقابل، هواء هائل يفصل بين هذه الأرقام وأعلى اللاعبين valorisation في البطولة، كالفرنسي مبابي والإسباني يامال والنرويجي هالاند، الذين تتجاوز قيمة كل منهم 200 مليون يورو، أي أكثر بخمسة أضاعاف من قيمة الفريق السعودي كله. كما يبرز الدوري الإنجليزي كالأكثر تمثيلاً في المونديال بقيمة جماعية للاعبيه تبلغ 5.95 مليار يورو، يليه الألماني والإسباني.

المفارقة الأكثر إثارة للاهتمام هي الحضور السعودي الملموس في التعداد رغم ضعف القيمة السوقية، مما يشير إلى نجاح سياسة تعتمد على الاستقرار والتجانس بدلاً من الاعتماد على نجوم مكلفين





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كأس العالم 2026 المنتخب السعودي القيمة السوقية ترانسفير ماركت الأخضر

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