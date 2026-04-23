القيادة المركزية الأمريكية تعيد توجيه 31 سفينة في إطار تطبيق الحظر على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إعادة توجيه 31 سفينة، معظمها ناقلات نفط، في إطار تطبيق الحظر على إيران. وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن محاولات لتهريب النفط الإيراني وتمكن بعض السفن من الإفلات من الحصار.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ( سنتكوم ) في بيان مفصل مساء الأربعاء عن إعادة توجيه 31 سفينة تجارية، إما إلى الموانئ الأصلية أو لتغيير مسارها بشكل كامل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطبيق وإنفاذ العقوبات والحصار المفروض على إيران.

وأكدت سنتكوم أن غالبية هذه السفن التي تم إعادة توجيهها كانت ناقلات نفط، مما يشير إلى محاولات مستمرة لتهريب النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. هذا الإجراء يأتي في سياق التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود الولايات المتحدة للحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية والدعم الذي تقدمه لجماعات مسلحة تعتبرها واشنطن تهديدًا للأمن والاستقرار.

البيان الصادر عبر حساب سنتكوم الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) لم يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه السفن أو وجهتها النهائية، لكنه أكد على التزام القوات الأمريكية بتطبيق الحظر بشكل صارم. وفي تطور لافت، كشفت تقارير إعلامية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تمكن بعض السفن التجارية من الإفلات من الحصار الأمريكي، حيث أشارت إلى أن ناقلتي النفط الإيرانيتين 'هيرووهيدي' لم تعبرا خط الحصار كجزء من أسطول كان يهدف إلى نقل كميات كبيرة من النفط إلى الأسواق العالمية.

بل إن هاتين الناقلتين، اللتين ترفعان العلم الإيراني، قد رست الآن في ميناء تشابهار الإيراني، بعد أن اعترضت القوات الأمريكية مسارهما في وقت سابق من هذا الأسبوع. هذا الأمر يثير تساؤلات حول فعالية الحصار الأمريكي وقدرة إيران على إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط، وهو المصدر الرئيسي لإيراداتها. كما ذكرت التقارير الإعلامية أن السفينة 'دورينا' تخضع حاليًا لمرافقة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المحيط الهندي، وذلك بعد محاولتها اختراق الحصار في وقت سابق.

هذه المرافقة تشير إلى أن القوات الأمريكية تتخذ إجراءات استباقية لمنع أي سفينة من انتهاك الحظر، وتؤكد على استعدادها للتدخل في أي وقت. الوضع المعقد يتطلب مراقبة دقيقة وتحليلًا مستمرًا لضمان عدم تمكن إيران من الالتفاف على العقوبات الدولية. وشددت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على أن القوات العسكرية الأمريكية تتمتع بانتشار عالمي واسع النطاق، وأنها تعمل على تنفيذ وإنفاذ إجراءات الحصار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وأكدت سنتكوم على قدرتها على رصد ومتابعة أي نشاط مشبوه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاك للحظر. هذا التأكيد يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا في التوترات، وتزايدًا في المخاوف بشأن الأنشطة الإيرانية. في سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من تأكيده على استمرار الحصار الأمريكي. هذا القرار يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تجنب التصعيد العسكري، مع الحفاظ على الضغط الاقتصادي على إيران.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن تمديد وقف إطلاق النار قد يكون مجرد تكتيك دبلوماسي، وأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتطبيق الحظر بشكل كامل، والحد من قدرة إيران على تهديد المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. الوضع يتطلب حذرًا شديدًا، ومتابعة دقيقة للتطورات على الساحة، لضمان عدم انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الحظر على إيران ناقلات النفط العقوبات الاقتصادية الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ريمونتادا آسيوية.. الأهلي يهزم فيسيل كوبي ويصعد للنهائيحجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.وسجل لفريق فيسيل كوبي اللاعب يوشينوري موتو في الدقيقة 31، بينما أحرز هدفي الأهلي كل من جالينو في الدقيقة 62، وإيفان توني في الدقيقة 71.

Read more »

مجلس الوزراء: بداية السنة المالية 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبررحّب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز باسم خادم الحرمين...

Read more »

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بداية السنة المالية وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطيةوافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل بداية السنة المالية لتكون في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، كما وافق على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية. كما رحب ولي العهد بضيوف الرحمن وتوجه بتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم، واطلع المجلس على نتائج الاتصالات واللقاءات الدولية الأخيرة، وتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.

Read more »

إحالة «مشتبهين في مخالفة السوق المالية» للنيابة العامةأعلنت هيئة السوق المالية قرار مجلسها بإحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة 31 من نظام السوق المالية والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، إلى النيابة العامة

Read more »