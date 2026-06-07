القوات الأمريكية تسقط مسيرتين إيرانيتين وإيران ترد بصواريخ باليستية على الكويت والبحرين

أسقطت القيادة المركزية الأمريكية طائرتين مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، فيما أطلقت إيران صواريخ باليستية على الكويت والبحرين استهدفت قواعد عسكرية أمريكية، وأعلنت واشنطن اعتراض معظم الصواريخ.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أسقطت طائرتين مسيرتين إيران يتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه في مضيق هرمز ، وذلك لتهديدهما حركة الملاحة البحرية الدولية. وجاء هذا الإعلان في منشور على منصة إكس، حيث أكدت سنتكوم أن الطائرتين شكلتا خطرًا على السفن التجارية وال عسكري ة في المنطقة.

وأشارت إلى أن العملية تمت بنجاح دون وقوع أضرار جانبية. وفي تطور لافت، أطلقت إيران صواريخ باليستية على كل من الكويت والبحرين، مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في هذين البلدين. وأعلن الجيش الأمريكي أن معظم الصواريخ تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، مما أدى إلى فشل الهجوم الإيراني في تحقيق أهدافه. وأكدت مصادر عسكرية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية كبيرة، لكنه زاد من حدة التوتر في المنطقة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن المشكلة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة تكمن في مواقف واشنطن المتناقضة، مشيرًا إلى أن إيران مستمرة في مطالبها المشروعة. وفي المقابل، أعرب عضو لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بات فالون عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستستأنف الحرب على إيران إذا لزم الأمر، مما يزيد من احتمالية التصعيد العسكري في المستقبل.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بسبب برنامج إيران النووي ودعمها للجماعات المسلحة، بالإضافة إلى استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين. وتثير هذه الهجمات المتبادلة مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق، خاصة مع وجود قوات أمريكية كبيرة في الخليج. وتدعو الأوساط الدولية إلى ضبط النفس وضرورة العودة إلى طاولة الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز صواريخ باليستية الخليج

United States Latest News, United States Headlines