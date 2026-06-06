تبث القنوات الرياضية السعودية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون تغطية ميدانية حية ومتنوعة من المدن الأمريكية التي ستستضيف مباريات المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، تشمل ذلك النقل المباشر من مقر الإقامة وملاعب التدريب والجماهير، إضافة إلى برامج يومية وأعمال وثائقية تسلط الضوء على تاريخ مشاركات السعودية في المونديال.

يستمر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة نيويورك الأمريكية ضمن تحضيراته النهائية لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل. وتوفر القنوات الرياضية السعودية التابعة ل هيئة الإذاعة والتلفزيون تغطية إعلامية شاملة وميدانية مباشرة من المدن الأمريكية التي ستستضيف مباريات الأخضر ، وهي أوستن وهيوستن وأتلانتا وميامي.

وتشمل هذه التغطية نقلًا حيًا من مقر إقامة البعثة السعودية، وملاعب التدريبات، وملاعب المباريات، إضافة إلى المؤتمرات الصحفية الرسمية للمدرب واللاعبين. كما ترسل القنوات طاقماً إعلامياً لتغطية تفاعل الجماهير السعودية في مناطق المشجعين (Fan Zones) المخصصة في هذه المدن، بالإضافة إلى تقارير من مواقع تجمع المشجعين في المدن المستضيفة.

وتواصل القنوات البرامجية الخاصة بمناسبة المشاركة历史ية، حيث يبث برنامج "سبورت سنتر" يومياً على الهواء مباشرة في الثانية ظهراً بتوقيت السعودية، ويقدم تحليلاً يومياً لأداء الأخضر واستعداداته وكل ما يتعلق بمشاركة المنتخب في البطولة. أما برنامج "في التسعين" فيعرض عند التاسعة مساءً، ويتناول أبرز الأحداث والمستجدات في的世界杯، مع تحليلات فنية وتقنية لمباريات المنتخب.

ولضمان وصول التغطية لكل المشجعين داخل المملكة، تبث القنوات السعودية أيضاً نسخة مباشرة من هذه البرامج من مناطق المشجعين (Fan Zones) في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة، لرصد حماس الجماهير و反应ها لمباريات المنتخب. وفي إطار التغطية الوثائقية والتاريخية، أعدت القنواتSportsية مجموعة من الأعمال الخاصة commemorate هذه المشاركة. من بينها فيلم وثائقي عن معسكر المنتخب السعودي في أوستن والمدن الأخرى التي سيلعب فيها، يعرض كواليس الإعداد والجهد الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني.

كما يقدم العمل الوثائقي الثاني بعنوان "قصة مباراة بلجيكا 94"، استعادته ذكريات إحدى أبرز المواجهات في تاريخ السعودية في المونديال، حيث فازت بلجيكا 1-0 في مباراة شهيرة، ويعرض الفيلم لقاءات مع لاعبي ذلك الجيل مثل صالح النعيمة وخماش العروبي. ويقوم برنامج خاص بتقديم محمد عبدالجواد، قائد المنتخب السابق، بعرض تاريخ مشاركات السعودية في تصفيات ونهائيات كأس العالم منذ أول ظهور عام 1986، مع استعراض أبرز المحطات والإنجازات.

كما ستكون هناك مقابلات مع شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، إلى جانب تقارير ميدانية من مختلف مناطق المملكة توضح حجم التفاعل الشعبي مع بطولة العالم ومشاركة صقورنا الخضر





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كأس العالم 2026 المنتخب السعودي الأخضر القنوات الرياضية السعودية هيئة الإذاعة والتلفزيون

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