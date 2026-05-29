القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة في خاركوف ودنيبروبيتروفسك خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على 4 بلدات في خاركوف ودنيبروبيتروفسك، ليرتفع عدد البلدات المحررة في أسبوع إلى 10. كما شنت ضربات مكثفة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وأسقطت عشرات الصواريخ والمسيرات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الجمعة، عن سيطرة قواتها على أربع بلدات جديدة في مقاطعتي خاركوف و دنيبروبيتروفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد البلدات المحررة خلال الأسبوع الأخير إلى عشر بلدات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن جنود مجموعة قوات "الشمال" تمكنوا من السيطرة على بلدتي بوداركي وكارايتشنويه في مقاطعة خاركوف، فيما سيطرت مجموعة قوات "الوسط" على بلدة نوفوبودغورودنويه، ومجموعة قوات "الشرق" على بلدة ليسنويه، وكلاهما في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. وأكد التقرير أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة الرامية إلى تحقيق أهدافها المعلنة.

وفي سياق متصل، أشارت الدفاع الروسية إلى أنها شنت، رداً على ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد أهداف مدنية في روسيا"، ضربة مكثفة وخمس ضربات جماعية على أهداف في أوكرانيا خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو. وأوضحت أن هذه الضربات استخدمت فيها أسلحة عالية الدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية.

وأفاد التقرير بأن الضربات أصابت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع للبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والموانئ التي يستخدمها الجيش الأوكراني، فضلاً عن قواعد جوية ومواقع لتجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب. وحسب التقرير الروسي، فقد خسرت أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير نحو 8130 جندياً في مختلف محاور القتال، موزعين على مناطق مسؤولية القوات الروسية.

وبلغت الخسائر في منطقة مجموعة قوات "الشمال" أكثر من 1245 جندياً، وفي منطقة قوات "الغرب" أكثر من 1340 جندياً، وفي منطقة قوات "الجنوبية" أكثر من 950 جندياً، وفي منطقة قوات "الوسط" أكثر من 2250 جندياً، وفي منطقة قوات "الشرق" أكثر من 1970 جندياً، وفي منطقة قوات "دنيبر" أكثر من 375 جندياً. كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 44 قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ مجنحة من طراز "ستورم شادو" بريطانية الصنع، وثلاثة صواريخ جوية موجهة بعيدة المدى من طراز "سكالب" فرنسية الصنع، و23 قذيفة من راجمات صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى 2628 طائرة مسيرة معادية خلال الأسبوع.

وتواصل القوات الروسية تحقيق تقدم ميداني في عدة محاور، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بلدة نوفوفاسيليفكا في مقاطعة خاركوف. ويركز الجيش الروسي على استهداف البنية التحتية العسكرية والطاقة الأوكرانية، بهدف تقليل القدرة القتالية للجيش الأوكراني وتأمين المناطق المحررة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في فبراير 2022، تمكنت القوات الروسية من تدمير كميات هائلة من المعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك 671 طائرة و284 مروحية و153332 طائرة مسيرة و661 منظومة صواريخ دفاع جوي و29538 دبابة ومدرعة و1727 راجمة صواريخ و35121 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و62799 مركبة عسكرية خاصة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القتال العنيف على الجبهات الشرقية والجنوبية لأوكرانيا، حيث تحاول القوات الأوكرانية صد التقدم الروسي بمساعدة الأسلحة الغربية.

ومع ذلك، تشير تقديرات عسكرية إلى أن القوات الروسية تحتفظ بزخم هجومي في بعض المناطق، خاصة في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك، حيث تمكنت من تحرير عدة بلدات خلال الأيام الأخيرة. ويظل الوضع الإنساني صعباً في المناطق المتاخمة لخطوط التماس، حيث يفر المدنيون من القتال وتتضرر البنية التحتية المدنية بشكل كبير. وتواصل روسيا تأكيد التزامها بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، في حين تدعو الجهات الدولية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي





الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية خاركوف دنيبروبيتروفسك الخسائر العسكرية

