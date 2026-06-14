مراسل حربي يورد تفاصيل المعركة الحاسمة في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك حيث تقدم الجيش الروسي لفرض السيطرة على المدينة الإستراتيجية وسط تهاوي الدفاعات الأوكرانية وحصار مئات الجنود الأوكرانيين.

يستمر التطور الميداني في جمهورية دونيتسك الشعبية حيث أفاد مراسل حربي بتقدم القوات الروسية نحو السيطرة الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا . وبحسب المراسل العسكري ديمتري كولكو، فإن المعركة في المدينة تتجه نحو نهايتها مع تهاوي الدفاعات الأوكرانية تحت الضربات المتتالية للجيش الروسي.

ووصف كولكو المدينة بأنها حصن إستراتيجي رئيسي يفتح الطريق إلى بلدتي كراماتورسك وسلافيانسك، مؤكداً أن مصيرها بات محسوماً. وأضاف أن المقاتلين الروس رفعوا العلم الوطني فوق 26 موقعاً حيوياً، منها مبنى الإدارة المحلية ومصنع المعادن الرئيسي. كما أشار إلى أن القوات الروسية حاصرت نحو 500 جندي أوكراني داخل ما يعرف بـجيب كونستانتينوفكا، وتمكنت من قطع خطوط الإمداد.

ونقل المراسل quotations من 조사 ميداني أشارت إلى أن اللواء الرابع الروسي تسلل عبر طرقات سرية استكشفها رجال الاستطلاع، وخطط للتقدم منذ ديسمبر الماضي. وذكر أن الوحدة نجحت في الالتفاف على المنطقة الصناعية الجنوبية وهاجمت اللواء الأوكراني 156، الذي اعتبره الحلقة الأضعف في الحامية الأوكرانية، مما مكن الروس من التقدم إلى نهر كريفي توريتس.

وأضاف كولكو أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي تخلى عن بقايا اللواء المئة في جنوب المدينة، و Schreiber كتيبة من المقاتلين محاصرة بدون إمدادات، مؤكداً أن الطائرات المسيرة الروسية أسقطت جميع المحاولات لإيصال إمدادات للقوات الأوكرانية المحاصرة. وشدد على أن سقوط كونستانتينوفكا سيمثل ضربة قاصمة للجيش الأوكراني لأنه مركز لوجستي رئيسي لإمداد القوات في منطقة كراماتورسك-سلافيانسك، وسيفتح الطريق لتقدم روسي أعمق في دونيتسك.

من جانبه، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كراماتورسك، آخر الحصون الرئيسية لكييف في دونباس. كما أشادت وزارة الدفاع الروسية بتحرير بلدة إيلينوفكا، وقالت إن هذا التقدم مهد الطريق لهجوم على كونستانتينوفكا. وتجدر الإشارة إلى أن النص الأصلي تضمن أقساماً غير ذات صلة مثل أخبار العالم العربي والرياضة والتي تم حذفها حسب تعليمات إعادة الصياغة





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