القوات المسلحة الإيرانية تحذر من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي وشهادات عن أعمال العدوان الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية

وفقاً للمصادر، حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي، وقالت إن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. كما هددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على محلل عسكري أمريكي واحد في المنطقة وعلى سفن العدو في حالة وقوع أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية. كما حذر اللواء أبو الفضل شكارتشي بعض الدول من تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي وحذر قائلاً: "أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة".

حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي مشيرة إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. ووفقاً للمصدر، قال اللواء أبو الفضل شكارتشي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية ، حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: "على الرغم من المكائد الأمريكية، فالحمد لله إن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا".

وحذر اللواء شكارتشي بعض دول المنطقة من "تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي"، قائلاً: "أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة". كما هددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى السفن المعادية في حال وقوع أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية.

وتحسباً لأي اعتداء، كتب اللواء سيد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، على مواقع التواصل الاجتماعي: صواريخ وطائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مقفلة على الأهداف الأمريكية في المنطقة وسفن العدو المعتدي، ونحن في انتظار أمر الإطلاق





