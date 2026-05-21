القمة الروسية الصينية وتحديات الشرق الأوسط بين طموحات الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تفاصيل اللقاء الاستراتيجي بين بوتين وشي جينبينغ لبحث الملف الإيراني ومواجهة الهيمنة الأمريكية، بالتزامن مع تقارير عن إعدامات سياسية وسرية في إيران طالت عراقيين وكرد.

شهدت العاصمة الصين ية بكين تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى تمثلت في القمة التي جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصين ي شي جينبينغ، حيث سعت الدولتان إلى رسم ملامح تحالف استراتيجي عميق في مواجهة ما وصفتاه بالعالم المضطرب والتحديات الجديدة التي تفرضها الهيمنة الغربية.

وتناول الزعيمان خلال محادثاتهما الرسمية ملفات شائكة، كان أبرزها الصراع الإيراني والتوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. وفي خطوة لافتة، كشف الكرملين أن الرئيس بوتين طرح على شي جينبينغ مقترحا يهدف إلى نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني داخل الأراضي الروسية، وهي خطوة تعكس رغبة موسكو في لعب دور الوسيط أو الضامن لتقليل احتمالات التصعيد النووي في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن رفضه القاطع لاستئناف أي عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، معتبرا أن العودة إلى خيار القوة سيكون أمرا غير مناسب، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية المتكررة بتوجيه ضربات ضد إيران، محذرا من الانزلاق نحو حالة من الفوضى التي يطلق عليها قانون الغابة، حيث تسود القوة على حساب القانون الدولي والشرعية الدولية. وعلى الرغم من الرسائل السياسية والاستراتيجية القوية التي خرجت بها القمة، إلا أن الحصيلة الاقتصادية جاءت أقل من طموحات موسكو التي تأمل في دعم صيني أكبر لمواجهة العقوبات الغربية.

وقد ركزت النقاشات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وبناء عالم متعدد الأقطاب ينهي حقبة القطب الواحد التي تسيطر عليها واشنطن، إلا أن العلاقة لم تخلُ من تعقيدات، حيث أشارت التقارير إلى أن الرئيس شي قد تواصل مع الجانب الأمريكي للتعبير عن وجهة نظره بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، ملمحا إلى أن بوتين قد يشعر بالندم في نهاية المطاف نتيجة هذه الحرب. هذا التباين في الرؤى يظهر أن التحالف الروسي الصيني، رغم متانته الظاهرية، محكوم بمصالح وطنية دقيقة وتوازنات دولية معقدة تسعى الصين من خلالها إلى الحفاظ على علاقات تجارية مع الغرب مع تأمين ظهرها الاستراتيجي عبر التحالف مع روسيا.

وفي مقابل هذه التحركات الدبلوماسية في القمم، تبرز صورة قاتمة للواقع الحقوقي داخل إيران، حيث كشفت منظمات حقوقية دولية عن موجة من الإعدامات السياسية التي طالت مواطنين عراقيين وإيرانيين في قضايا أمنية مثيرة للجدل. وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات نفذت سرا أحكام إعدام بحق المواطنين العراقيين علي نادر العبيدي وفاضل شيخ كريم في سجن كرج المركزي، بعد اتهامهما بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات إقليمية.

وتشير التقارير إلى أن المتهمين خضعا لعمليات استجواب قاسية وضغوط نفسية وجسدية طويلة في معتقلات وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري قبل صدور الأحكام، وهو ما يؤكد المخاوف من انتزاع اعترافات تحت التعذيب. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الإعدامات تأتي في سياق تزايد القلق من القفزة في تنفيذ أحكام الإعدام السياسية منذ اندلاع التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تم إعدام ثمانية أشخاص على الأقل بتهم التجسس، أغلبهم اتهموا بالعمل لصالح إسرائيل.

ولم تتوقف الانتهاكات عند المواطنين الأجانب، بل امتدت لتشمل الناشطين السياسيين من الأقليات، حيث أعلنت السلطات القضائية الإيرانية عن إعدام سجينين سياسيين كرديين هما رامين زله وكريم معروف بور بتهم تتعلق بالعضوية في جماعات إرهابية ومحاولة الإخلال بأمن البلاد. وتزعم السلطات أن الحكم استند إلى اعترافات المتهمين، بينما تؤكد منظمة هنجاو الكردية أن الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية واضحة، وأن الأحكام نفذت بسرية تامة دون إبلاغ العائلات أو السماح بلقاء أخير.

وتوضح هذه الممارسات المنهجية في محاكم الثورة الإيرانية، التي تعمل خلف أبواب مغلقة وتحرم المتهمين من حق الوصول إلى محامين يختارونهم، كيف يتم استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي لتثبيت أركان النظام في مواجهة المعارضة الداخلية والضغوط الخارجية. إن هذا التناقض الصارخ بين الخطابات الدبلوماسية الروسية الصينية التي تنادي بالاستقرار والشرعية الدولية، وبين الممارسات القمعية على الأرض في إيران، يعكس الفجوة العميقة بين الطموحات الجيوسياسية للدول الكبرى والواقع المرير لحقوق الإنسان في المناطق التي تشهد صراعات نفوذ





