تحليل علمي يوضح كيف يتحول القلق المستمر إلى خطر صحي يسرّع الشيخوخة، ويستعرض سبل التخفيف عبر المرونة النفسية ودعم المجتمع.

في ظل انتشار الحروب والصراعات في شتى أركان العالم، ومع استرجاع الذاكرة الجماعية لتجربة جائحة كورونا التي تركت أثرًا عميقًا على النفوس، يظل القلق هو العنوان السائد في حياة الكثيرين.

ينتشر الخوف اليوم ليس فقط من النزاعات المسلحة أو الأوبئة، بل يمتد إلى مخاوف مهنية مثل فقدان الوظيفة، والبحث المستمر عن عمل، إلى جانب الذعر من الهجمات السيبرانية المفاجئة وتفاقم ظاهرة التوحش الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. كما يضيف القلق إلقاءً ثقيلًا على الصحة الجسدية والنفسية، مما يجعل الشعور بالهواجس اليومية عبئًا ثابتًا يرافق الإنسان في كل خطوة يخطوها. في هذا السياق، أجرى الباحث ألاء عمارة تحقيقًا علميًا نشرته مجلة "المجلة" تناول فيه كيفية تأثير القلق المستمر على عملية الشيخوخة.

استندت الدراسة إلى بحث نشر في دورية "سايكونيرواندوكرينولوجي" في فبراير 2026، شملت 726 امرأة في منتصف العمر، حيث أظهرت النتائج أن الضغط النفسي المتواصل يترك ندوبًا بيولوجية لا تُمحى، تُعرف بـ"ثمن التكيّف". وفقًا للباحث هانز سيلي، الذي كان طالب طب في عشرينيات القرن الماضي، فإن التوتر يُعطي الجسم دفعة مؤقتة للاستعداد لمواجهة المواقف الصعبة عبر استجابة هرمونية، لكنه إذا استمر لوقتٍ طويل يتحول إلى خطر صحي يسرّع من عملية الشيخوخة المبكرة.

وقد ارتبط القلق المرتبط بالشيخوخة المبكرة بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الذئبة الحمراء والجلطات الدماغية. مع ذلك، لا يعتبر القلق حصارًا لا مخرج منه. أظهر الباحثون أن المرونة النفسية وعوامل الدعم الاجتماعي والنوم الكافي والنشاط البدني يمكن أن تخفف من الأثر الضار للضغط النفسي على الجسم. فالتغيير في نمط الحياة والبيئة النفسية يتيح للجسد تعديل الإشارات الضارة الناجمة عن القلق، ما يمنح فرصة لتقليل "التكلفة البيولوجية" للضغط.

وعلى الصعيد الفردي، توجيه الانتباه إلى أن "ثمن القلق هو صحة الإنسان" قد يدفع الكثيرين لتبني أساليب حياة أكثر توازناً، والابتعاد عن الانغماس في المخاوف غير المبررة مثل القلق المتزايد بشأن صراعات دولية معقدة لا يمكن للإنسان العادي أن يسيطر عليها. وفي التراث الشعبي النجدي يبرز شخصية "متيح شرّاي الطلايب" التي تتسم بقدرةٍ غير عادية على "شراء" المشكلات كغنيمة، فيُظهر هذا المثل كيف يمكن للإنسان أن يواجه القلق من خلال تحويله إلى فرصة لتطوير ذاته وتجاوز العقبات





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

القلق الشيخوخة التوتر الصحة النفسية الدعم الاجتماعي

United States Latest News, United States Headlines