القلق الإسرائيلي من التفاهمات الأمريكية الإيرانية: السيناريوهات والمخاطر الأمنية

تحليل شامل للمخاوف الإسرائيلية من إبرام اتفاق جزئي بين واشنطن وطهران، وتأثير ذلك على موازين القوى في الشرق الأوسط والجبهة الشمالية.

تتصاعد في الآونة الأخيرة موجات من القلق والتوتر داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل ، حيث يسود شعور متزايد بالخطر من إمكانية توصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية إلى اتفاق، ولو كان جزئياً، من شأنه أن يقلب موازين القوى الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية، وقعه الكاتب يواف ليمور، فإن هناك قراءة دقيقة للتطورات الراهنة تشير إلى أن واشنطن قد تكون في طور البحث عن صيغ تهدئة مع طهران، وهو أمر تنظر إليه تل أبيب بريبة شديدة. تكمن الخطورة الأساسية، من وجهة النظر الإسرائيلية، في أن أي اتفاق جزئي قد يمنح النظام الإيراني مكاسب اقتصادية وسياسية ملموسة، مثل رفع بعض العقوبات المالية أو الاعتراف ببعض المكاسب الدبلوماسية، دون أن يقدم في المقابل ضمانات حقيقية وشاملة لإنهاء الطموحات النووية الإيرانية أو وقف دعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الميدانية والسياسية، يرى المحللون الإسرائيليون أن موافقة الولايات المتحدة على مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم المقامة على أراضيها ليست مجرد إجراء رياضي روتيني، بل هي رسالة سياسية مشفرة تعكس رغبة متبادلة في خفض مستوى التصعيد. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تكون ثمرة تفاهمات غير معلنة تمت عبر قنوات خلفية ووساطات دولية، ربما لعب فيها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، دوراً محورياً نظراً لعلاقاته المقربة من الدوائر السياسية الأمريكية.

وتخشى إسرائيل أن يكون هذا التوجه جزءاً من استراتيجية أوسع يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يجد نفسه ممزقاً بين رغبته في الحفاظ على سياسة الضغط القصوى وبين الضغوط الداخلية والاقتصادية التي قد تدفعه نحو إبرام صفقة تضمن استقراراً مؤقتاً، حتى لو كان ذلك على حساب الأهداف الأمنية الجوهرية التي تطالب بها إسرائيل. وتفصل التقديرات الإسرائيلية ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران؛ الأول هو استمرار أو استئناف حالة الصراع المباشر، والثاني هو الوصول إلى وقف إطلاق نار مؤقت دون اتفاق شامل، أما السيناريو الثالث فهو التوصل إلى اتفاق كامل.

ومع ذلك، يبرز 'السيناريو الأسوأ' في إمكانية التوصل إلى 'اتفاق جزئي'، حيث ترى تل أبيب أن هذا المسار سيؤدي إلى إضعاف أدوات الضغط الدولية على طهران، وسيتيح لها الحصول على سيولة مالية تمكنها من تعزيز ترسانتها العسكرية. وتؤكد الصحيفة أن مثل هذا الاتفاق لن يحل المعضلات الأساسية، مثل مسألة تخصيب اليورانيوم أو آليات الرقابة الصارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيترك ملف تطوير الصواريخ الباليستية خارج طاولة المفاوضات، مما يبقي التهديد الوجودي قائماً.

علاوة على ذلك، تسعى إيران لربط أي تفاهم بملف لبنان وحزب الله، في محاولة لتقييد حرية التحرك العسكري الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. وبالانتقال إلى الوضع الميداني، يشير التقرير إلى حالة من الاستنزاف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، حيث لم يتمكن أي من الطرفين من تحقيق حسم استراتيجي واضح. ورغم نجاح إسرائيل في تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات رفيعة في الحزب، إلا أن ذلك لم يغير من واقع القوة العسكرية للحزب على الأرض.

وفي الوقت نفسه، يعاني سكان شمال إسرائيل من حالة من التشريد وعدم الاستقرار، حيث أصبحت مدن مثل كريات شمونة شبه خالية من سكانها نتيجة القصف المستمر والتهديدات الأمنية. وفي خضم هذه الأزمات الخارجية، تنتقد الصحيفة انشغال الحكومة الإسرائيلية بصراعات داخلية حول التشريعات القضائية والقوانين المثيرة للجدل، بدلاً من التركيز على معالجة تدهور الوضع الأمني في الشمال أو مواجهة غلاء المعيشة.

كما أن الجدل الدائر حول تعيين رئيس جديد لجهاز الموساد يعكس عمق الفجوة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية، مما يضع إدارة ملفات الأمن القومي في مهب الريح، خاصة مع استمرار التداعيات العميقة لأحداث السابع من أكتوبر التي كشفت عن ثغرات أمنية واستراتيجية جسيمة





