القوات الأميركية أسقطت عدة طائرات إيرانية هجومية في أحدث تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، رغم إشارة واشنطن وطَهران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام.

قال مصدر مطلع لرويترز الجمعة إن القوات الأميركية أسقطت عدة طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز ، في أحدث تصعيد عسكري رغم إشارة واشنطن و طَهران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام .

وتعيد القوات الأميركية إعادة تأكيد وقوعها في حرب مع إيران منذ تدمير الطائرة الأميركية بدون طيار في أمنيا في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى إطلاق مسيرة انتقامي من قبل إيران. وتعيد القوات الأميركية إعادة تأكيد وقوعها في حرب مع إيران منذ تدمير الطائرة الأميركية بدون طيار في أمنيا في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى إطلاق مسيرة انتقامي من قبل إيران.

وتعيد القوات الأميركية إعادة تأكيد وقوعها في حرب مع إيران منذ تدمير الطائرة الأميركية بدون طيار في أمنيا في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى إطلاق مسيرة انتقامي من قبل إيران. وفي المقابلة مع التلفزيون الإيراني قال عراقجي إن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إذا تم تنفيذ الاتفاق المؤقت. وأوضح عراقجي أن نهاية الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان ستعلن ضمن الاتفاق المؤقت، إضافة لإنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز.

ووافقت واشنطن وطَهران على وقف إطلاق النار وبدأتا في محادثات السلام، بعد أسبوع من انفجار السفينة التابعة للبحرية الأميركية في الخليج العربي. وعبرت الطرفتان عن رغبتهما في إنهاء الحرب، ولكن دون إعلان وقف إطلاق النار رسمي. ووافقت واشنطن وطَهران على وقف إطلاق النار وبدأتا في محادثات السلام، بعد أسبوع من انفجار السفينة التابعة للبحرية الأميركية في الخليج العربي. وعبرت الطرفتان عن رغبتهما في إنهاء الحرب، ولكن دون إعلان وقف إطلاق النار رسمي.

ووافقت واشنطن وطَهران على وقف إطلاق النار وبدأتا في محادثات السلام، بعد أسبوع من انفجار السفينة التابعة للبحرية الأميركية في الخليج العربي. وعبرت الطرفتان عن رغبتهما في إنهاء الحرب، ولكن دون إعلان وقف إطلاق النار رسمي





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