القهوة الساخنة أم المثلجة: أيهما أفضل للصحة؟

تتناول هذه المقالة المقارنة بين القهوة الساخنة والقهوة المثلجة من حيث طرق التحضير والمحتوى الغذائي والفوائد الصحية، مع الإشارة إلى تأثير درجة الحرارة على مضادات الأكسدة والحموضة والكافيين.

سؤال شائع بين عشاق ال قهوة : هل تريدها ساخنة أم مثلجة؟ وهناك من يفضلها مغلية، ولكن في الآونة الأخيرة، بدأ كثيرون يميلون إلى شربها باردة، مما أثار تساؤلات حول تأثير درجة حرارة المشروب على فوائده للجسم.

تختلف القهوة المثلجة عن القهوة المحضرة على البارد، وتعتمد الفروقات على عدة عوامل منها نوع حبوب البن، ودرجة الطحن، ومدة التحضير، وطريقة الإعداد، وفق تقرير لمجلة هيلث. القهوة المثلجة تحضر بالماء الساخن ثم تبرد ويضاف إليها الثلج، أما القهوة المحضرة على البارد فتنقع في الماء البارد لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة.

وتظهر بعض الدراسات أن القهوة ذات التحميص الخفيف أو المتوسط قد تحتوي على كافيين أكثر قليلا من القهوة شديدة التحميص، لأن عملية التحميص تؤدي إلى فقدان جزء من الكافيين. تشعر القهوة الباردة شاربها بانتعاش أكبر، بينما قد تمنحك القهوة الساخنة صباحا إحساسا أكبر بالانتباه واليقظة. وتؤثر الإضافات التي توضع في القهوة على مستويات الطاقة، فالكريمات والمنكهات الغنية بالسكر المضاف ترفع السكر في الدم بسرعة وتؤدي إلى انخفاضه بسرعة لاحقا.

على الجانب الصحي، تعرف القهوة بغناها بمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وتحمي الدماغ والقلب، وتعزز صحة الجهاز المناعي. وتشير بعض الأبحاث إلى أن تحضير القهوة بالماء الساخن يمكن من استخلاص كمية أكبر من مضادات الأكسدة من البن، ومع ذلك تبقى الفروقات محدودة، ويوفر كلا الخيارين كميات متقاربة من مضادات الأكسدة. وتظهر الأبحاث أن الحموضة في القهوة الساخنة والقهوة المحضرة على البارد متقاربة، غير أن حموضة القهوة الساخنة أعلى قليلا.

وتختلف أعراض الارتجاع الناجمة عن القهوة من شخص إلى آخر، وينصح بتجربة مختلف أنواع القهوة لمعرفة أيها أنسب لكل شخص. ومن جهة أخرى، تمنح المشروبات الساخنة شعورا بالراحة وتسهل الهضم، بينما تعطي المشروبات الباردة انتعاشا وترطيبا، خاصة خلال الطقس الحار. وتشير دراسات حديثة إلى أن شرب القهوة بانتظام، سواء ساخنة أو باردة، قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض الكبد.

كما أن محتوى الكافيين في القهوة يساهم في تحسين الأداء البدني والعقلي، ولكن يجب الانتباه إلى الجرعات المناسبة لتجنب الآثار الجانبية مثل الأرق أو التوتر. يميل بعض الخبراء إلى تفضيل القهوة المحضرة على البارد لأنها أقل حموضة وأكثر سلاسة على المعدة، بينما يرى آخرون أن القهوة الساخنة تمنح نكهة أغنى وأكثر تعقيدا. في النهاية، يعود الاختيار إلى الذوق الشخصي والظروف الصحية لكل فرد. من المهم أيضا الانتباه إلى جودة حبوب القهوة وطريقة تخزينها للحصول على أقصى فائدة.

القهوة الطازجة المطحونة تحتفظ بمضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية بشكل أفضل. ويمكن تحضير القهوة الباردة بطرق متعددة، مثل النقع البارد أو استخدام آلات مخصصة. وإذا كنت تفضل القهوة المثلجة، يمكنك تحضير القهوة الساخنة بتركيز أعلى ثم تبريدها وإضافة الثلج لتحافظ على النكهة القوية. أما إذا كنت تبحث عن مشروب منعش ومنخفض الحموضة، فجرب القهوة المحضرة على البارد.

تذكر أن الإضافات مثل الحليب أو الكريمة أو السكر تؤثر على القيمة الغذائية، لذا حاول استخدام بدائل صحية مثل الحليب النباتي أو المحليات الطبيعية. في النهاية، استمتع بقهوتك بالطريقة التي تفضلها واستفد من فوائدها المتعددة. ويمكن أن يكون شرب القهوة طقسا يوميا يعزز التواصل الاجتماعي والاسترخاء. لذا، سواء كانت ساخنة أو باردة، فإن القهوة تبقى مشروبا مفضلا لدى الملايين حول العالم





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