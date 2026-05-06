القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن ناشطي أسطول الصمود ويشرعن اعتقالهم في المياه الدولية

تفاصيل رفض محكمة بئر السبع الاستئناف المقدم من مركز عدالة للإفراج عن الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، وكشف انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب النفسي والإضراب عن الطعام.

في تطور قضائي يعكس استمرار النهج الإسرائيلي في تجاهل القوانين الدولية، أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع الواقعة جنوبي فلسطين المحتلة قرارا برفض الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة الحقوقي، وذلك في قضية تتعلق بتمديد اعتقال الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، اللذين كانا على متن أسطول الصمود الذي يسعى لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وقد أوضحت المحامية هديل أبو صالح، الممثلة لمركز عدالة، أن هذا الاستئناف جاء ردا على قرار محكمة الصلح الذي قضى بتمديد احتجاز الناشطين لمدة ستة أيام إضافية، مؤكدة أن جميع الدفوع القانونية التي قدمها الدفاع قد تم تجاهلها لصالح الحجج التي قدمتها الشرطة الإسرائيلية، مما أدى إلى تثبيت قرار التمديد واستمرار الاحتجاز التعسفي للناشطين. وقد استند مركز عدالة في مذكرته القانونية إلى نقاط جوهرية تثبت عدم قانونية عملية الاعتقال، حيث أكد أن الناشطين تم اختطافهما من المياه الدولية على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر من سواحل قطاع غزة، وتحديدا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، وهو ما يجعل أي إجراء قانوني إسرائيلي ضدهما باطلا لعدم وجود ولاية قضائية أو صلاحية للشرطة والبحرية الإسرائيلية في تلك المنطقة الجغرافية.

كما شدد المركز على أن التهم الموجهة للناشطين، والتي تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب والتواصل مع عملاء أجانب والانتماء لمنظمات وصفها الاحتلال بالإرهابية، هي تهم ملفقة تفتقر إلى أي دليل مادي ملموس، ولا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال بنشاط إنساني مدني يهدف إلى إيصال المساعدات الطبية والغذائية لسكان القطاع المحاصرين. أما فيما يتعلق بالوضع الإنساني داخل المعتقلات، فقد كشف مركز عدالة عن ممارسات لاإنسانية يتعرض لها تياغو وأبو كشك، حيث يتم احتجازهما في عزل تام مع تعريضهما لإضاءة صناعية قوية على مدار الساعة لمنع النوم وتعذيبهما نفسيا، بالإضافة إلى تعصيب أعينهما في كل مرة يتم فيها نقلهما حتى أثناء الفحوصات الطبية.

ونتيجة لهذه الظروف القاسية، أعلن الناشطان إضرابا عاما عن الطعام منذ فجر الثلاثين من أبريل، مكتفيين بشرب الماء فقط، احتجاجا على اختطافهما من المياه الدولية وعلى المعاملة المهينة التي يتلقيانها في الزنازين، في محاولة لضغط المجتمع الدولي للتدخل وإنهاء هذا الاعتقال غير القانوني. وتأتي هذه التطورات في سياق عدوان واسع شنته القوات البحرية الإسرائيلية في التاسع والعشرين من أبريل الماضي في المياه الدولية، حيث استهدفت قوارب أسطول الصمود واعتقلت نحو مائة وخمسة وسبعين ناشطا من جنسيات مختلفة، وقامت بالسيطرة على إحدى وعشرين قاربا.

وتعتبر هذه المبادرة جزءا من سلسلة جهود دولية لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عام ألفين وسبعة، وهو الحصار الذي تفاقمت آثاره بشكل كارثي منذ أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين، حيث تسبب حرب الإبادة الجماعية في تدمير البنية التحتية والمساكن، مما ترك نحو مليون ونصف المليون فلسطيني بلا مأوى، في ظل ظروف معيشية وصحية مأساوية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع





