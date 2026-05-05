القضاء اللبناني يتجه لإعلان براءة فضل شاكر والشيخ الأسير في قضية محاولة قتل هلال حمود

أفادت مصادر قضائية لبنانية رفيعة المستوى بأن القضاء اللبناني يتجه نحو إصدار حكم بال براءة لصالح الفنان فضل شاكر و الشيخ أحمد الأسير في القضية المتعلقة ب محاولة قتل هلال حمود .

ويعزى هذا التوجه إلى عدم كفاية الأدلة التي تدين المتهمين، مما يجعل الإدانة غير ممكنة قانونياً. ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم بحضور جميع المدعى عليهم في القضية، في خطوة تنهي مرحلة طويلة من الإجراءات القانونية والتحقيقات. تعود جذور هذه القضية إلى ما قبل أحد عشر عاماً، حينما تقدم هلال حمود بدعوى جنائية ضد الفنان فضل شاكر، متهمًا إياه بالتهديد بالقتل.

إلا أن حمود عاد بعد فترة من الزمن لينفي تورط شاكر في أي تهديد، وقام بالتنازل عن الدعوى القضائية، مما أثر بشكل كبير على مسار القضية. وتؤكد الصحفية المتخصصة في الشأن القضائي، فرح منصور، أن الفنان فضل شاكر نفى بشكل قاطع علاقته بمحاولة اغتيال محمود في جميع الجلسات التي عقدت أمام محكمة جنايات بيروت.

وأشارت إلى أن الأدلة المتوفرة لا تكفي لإدانته، وأن شهادة هلال حمود نفسها لم تقدم دليلًا قاطعًا على تورط شاكر، حيث اكتفى حمود بالإشارة إلى أنه سمع تهديدات من شاكر عبر مئذنة الجامع، دون أن يؤكد حمله للسلاح أو توجيهه أوامر لأي شخص لتنفيذ عملية الاغتيال. وعلى الرغم من أن إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر المتوقع غداً لا يعني خروجه النهائي من السجن، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار القضية.

حيث لا تزال هناك جلسة أخرى تنتظره أمام المحكمة العسكرية في السادس والعشرين من أبريل الجاري، وذلك لمتابعة القضية المتعلقة بأحداث عبرا التي وقعت في أواخر يونيو من عام 2013، بالقرب من مدينة صيدا، بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للشيخ أحمد الأسير. ويواجه شاكر اتهامات بتمويل جماعة الأسير ودعمها بالسلاح، بالإضافة إلى الاعتداء على حاجز للجيش اللبناني، وهي الاتهامات التي نفىها شاكر بشكل قاطع.

وتوضح وكيلة الفنان شاكر، المحامية آماتا مبارك، أن قضية أحداث عبرا تعتبر قضية منفصلة تماماً عن قضية محاولة اغتيال هلال حمود، وأن جلسة الأربعاء القادم مخصصة بشكل خاص لإصدار حكم في قضية محاولة الاغتيال. وأكدت أن جلسة السادس والعشرين من أبريل الجاري ستخصص للاستماع إلى المزيد من الشهود في قضية أحداث عبرا، مشيرة إلى أنها قدمت طلبًا إلى المحكمة لإخلاء سبيل شاكر، إلا أن الطلب قد رُفض.

يذكر أن الفنان فضل شاكر قد سلم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر من عام 2025، أمام مدخل مخيم عين الحلوة، حيث استقر لأكثر من عشر سنوات، وذلك بهدف إغلاق ملفه القضائي. ومنذ ستة أشهر، يخضع شاكر لمحاكمات في كل من قضيتي حمود وأحداث عبرا، بالإضافة إلى مواجهته اتهامات تتعلق بتمويل جماعات إرهابية وتبييض الأموال. وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام اللبناني، نظرًا لشهرة المتهمين وتداعيات الأحداث التي ارتبطت بها.

ومن المتوقع أن يكون لحكم البراءة تأثير كبير على المشهد السياسي والقضائي في لبنان





