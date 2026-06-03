القضاء على التحرش في التعليم: أجهزة الأمن المصرية توقف مسؤول تعليمي

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على مسؤول تعليمي متورط في قضية رشوة جنسية، بعد انتشار فيديو للمحادثة مع ولية أمر طالبة على منصات التواصل الاجتماعي.

ألقت أجهزة الأمن ال مصر ية، القبض على مسؤول تعليم ي متورط في قضية رشوة جنسية ، بعد انتشار فيديو للمحادثة مع ولية أمر طالبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر، فإن الأمن أوقف مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، على خلفية الواقعة المتداولة إعلاميا والمعروفة بفيديو مساومة إحدى أولياء الأمور بشأن نقل ابنتها من مدرسة إلى أخرى. ويجري التحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، حيث فيها يساوم فيها المسؤول التعليمي ولية أمر طالبة ويطلب رشوة جنسية مقابل مساعدة ابنتها، ويقول لها: "ذنبي إنك حلوة وعجبتيني.. هنقعد ساعتين مع بعض وأدخلك بنتك المدرسة".

وأوضحت المصادر أن المتهم كان قد تم استبعاده من منصبه ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، مع إحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق في ملابسات الواقعة، قبل أن تتخذ الجهات المختصة إجراءاتها القانونية بحقه. وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في القليوبية، إن السيدة هي ولية أمر تلميذة في المرحلة الابتدائية، وكانت تسعى لنقل ابنتها إلى إحدى المدارس، واستخدمت السيدة "ساعة ذكية" (Smart Watch) لتوثيق الحوار الذي دار بينهما بالصوت والصورة، ما ساهم في كشف ملابسات التحرش.

وذكر المصدر أن الواقعة تعود إلى نحو أسبوعين، مؤكدا أن المديرية اتخذت إجراءات فورية وحاسمة بمجرد علمها بالأمر وقبل انتشار الفيديو، حيث تقرر استبعاد المسؤول من موقعه الوظيفي، وإحالته إلى التحقيق القانوني والإداري العاجل. دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلى غلق التلفزيون المصري بداعي تكبده خسائر سنوية وعدم مشاهدة أحد لقنواته، على حد قوله. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، حذف بعض فقرات من بودكاست للإعلامية أميرة بدر، بسبب مخالفات للأكواد والمعايير.

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