القراءة الواعية: نحو بناء منهج تفكير خاص

يستعرض مقال المفكر عبد الكريم بكار رؤية شاملة حول كيفية تحويل القراءة من نشاط crowdsourcing إلى استثمار معرفي mindful، مع التركيز على أهمية القراءة الناقدة واختيار الكتب Reference-level، وبناء حاسة الاستشعار المعرفي لتطوير منهج تفكير مستقل.

في عصر تدفق المعلومات بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد السؤال الأهم هو "كم نقرأ؟

" بل أصبح "ماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟

". فالعمر المعرفي للإنسان محدود، والكتب التي يمكن للقارئ الاطلاع عليها خلال حياته تشكل جزءاً يسيراً من التراث الإنساني الهائل، مما يجعل حسن الاختيار شرطاً أساسياً لبناء الوعي وصناعة التميز الفكري. يقدم المفكر والباحث التربوي الإسلامي عبد الكريم بن محمد الحسن بكار رؤيته لتحقيق النمو المعرفي الحقيقي، حيث لا ينظر إلى القراءة كنشاط ثقافي عابر، بل كاستثمار للعقل والوقت ينبغي أن يخضع لمعايير الكفاءة والجدوى، وأن يندرج ضمن مشروع متكامل لبناء الشخصية العلمية والفكرية.

يطرح الكاتب جملة من المبادئ المهمة، منها الموازنة بين التخصص والانفتاح المعرفي، والعودة إلى المصادر المرجعية الكبرى، والقراءة الناقدة التي تختبر الأفكار ولا تكتفي بتلقيها، وصولاً إلى تكوين ما يسميه "حاسة الاستشعار المعرفي" التي تمكن القارئ من التمييز بين الغث والسمين، وبناء منهجه الخاص في التفكير. وقد نشرت "عربي21" هذه الأفكار ضمن سلسلة مختاراتها الفكرية، إيماناً بأهميتها في مساعدة القراء على ترشيد خياراتهم المعرفية، وتحويل القراءة من مجرد تراكم للمعلومات إلى أداة لبناء الوعي وتنمية التفكير الموضوعي.

لو افترضنا أن الإنسان يقرأ في المتوسط كتاباً واحداً أسبوعياً على مدى ستين سنة، فإنه يطّلِع على ثلاثة آلاف كتاب فقط، وهذا رقم متواضع جداً مقارنة بمئات الآلاف من الكتب التي تعج بها مكتبات العالم والتي تتزايد باستمرار. هذا الواقع يجعل التدقيق في نوعية ما نقرأ جزءاً من حرصنا على الحياة نفسها.

فالقراءة استثمار للعقل والوقت، ويجب أن يكون هذا الاستثمار مربحاً قدر الإمكان، خاصة أن عالمنا الإسلامي يفيض بالكثير من المؤلفات التي لم يتعب أصحابها في إعدادها، مما يجعل كثيراً منها لا يختلف عما يقال في مجالس التسلية. وكان علماؤنا الأقدمون يقولون: "العالم من عرف كل شيء عن شيء وشيئاً عن كل شيء"، وهذا الهدف remains有所不同 ہے لا يزال مطلوباً في كل زمان؛ لأن القراءة في كل ما هبّ ودبّ تؤدي إلى معرفة سطحية خاطفة أو شذرات منbein تفقد الترابط والانتظام في مفاهيم عامة، وهذا لا يختلف كثيراً عن الجهل.

لذلك، على القارئ الواعي الذي يريد المساهمة في التخطيط للمعرفة أن يتبنى منهجاً عملياً. يبدأ باختيار تخصص محدد يخصص له سبعين بالمائة من قراءاته ليصبح إماماً فيه، رافعاً عتبة تخصصه ومت scallopingاً إلى الترaccumulation المعرفي، مع تخصيص النسبة الباقية للاطلاع على علوم مختلفة. وفيه، عليه اختيار كتاب مرجعي في ذلك التخصص،并非仅为 شهرة الكتاب أو عبر قوائم المراجع. ثم الانتقال إلى مرجع آخر يعرض وجهة نظر مختلفة لتجنب الوقوع ضحية لرأي واحدمُسلَّم به من قبل المختصين.

بعد ذلك، يصبح التركيز على قراءة كل ما كتب حول الموضوع بسرعة، مع الإغضاء عن بعض الأجزاء، بهدف الوقوف على المشكلات الجديدة أو الحلول المقترحة. crucially، يجب أن تكون كل هذه القراءة ناقدة، حيث لا نسمح للأفكار الجديدة بالتسرب إلى أذهننا دون اختبار صدقها وفحص دلالتها. هذه المهارة قد لا تكون متاحة للمبتدئ، لكنها تهيئة للأرض البكر لزراعة التفكير المستقل.

مع مرور الوقت، يشعر المرء بأنه امتلك حاسة استشعار معرفية داخلية تمكنه من وزن الأفكار وتثمين الكتب، والتعرف على المستوى المعرفي للكاتب من خلال قراءة صفحة واحدة فقط. هذه الحاسة تساعد في اختزال الأعداد الهائلة من الكتب وتحديد ما نحتاجه منها لمشروعنا الثقافي والمعرفي، وتشكل بداية امتلاك منهج خاص في التفكير





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