أعلنت الإدارة العامة للمجاهدين في جازان عن القبض على مواطن يمني لنقله عشرة مخالفين لنظام أمن الحدود من إثيوبيا واليمن، وإحالتهم جميعًا للنيابة العامة.

في إطار الجهود المستمرة لحماية ال حدود الوطنية وفرض سيادة القانون، أعلنت الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان عن نجاح عملية أمني ة أسفرت عن القبض على فرد من الجنسية اليمنية يشتبه في تورطه في شبكة تهريب bipartite.

ووفقًا للتفاصيل التي حصلت عليها، فإن المشتبه به كانstrumental في نقل عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود من جنسيات إثيوبية ويامنية إلى داخل الأراضي السعودية، حيث تمت ملاحقته وضبطه رفقة جميع الأشخاص الذين قام بنقلهم. وقد تم توقيف جميع الأطراف وإخضاعهم للتحقيق inicial من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمحاكمتهم حسبما تقضي النظم.

وأبرز المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين في تصريح خاص، أن هذه العملية تؤكد على اليقظة الأمنية العالية التي تتمتع بها قوات حرس الحدود والمجاهدين في منطقة جازان، خاصة في المواقع الحدودية الحساسة التي تشهد محاولات مستمرة لاختراق الأمن الوطني. كما شدد المتحدث على أن النظام السعودي يعامل قضايا التهريب والتسلل الحدودي بأقصى درجات الجدية، مشيرًا إلى أن القانون السعودي يفرض عقوبات رادعة على كل من يشارك أو يساهم بأي صورة كانت في smugglin fuss.

وأضاف أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا، وغرامة مالية تقدر بمليون ريال سعودي، مع مصادرة وسيلة النقل أو المكان المستخدم في الجريمة، إلى جانب التشهير بالمتهم. كما أوضح أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتعد مخلة بالشرف والأمانة، مما يتطلب tightening of the security grip عليها.

和在 دعا المتحدث باسم الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة أو حالات اختراق للحدود أو إيواء مخالفين. وبيّن أن أرقام الطوارئ المخصصة لتلقي البلاغات هي 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما يمكن الاتصال بالأرقام 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.

كما طمأن المتحدث أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة، ولن يترتب على المبلّغ أي مسؤولية قانونية أو أمنية، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي هو ركيزة أساسية في نجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة للمملكة في mermaids ضد التسلل والتهريب





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