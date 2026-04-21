القاهرة تقود جولة مفاوضات مكثفة لترتيب تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة لبحث مقترحات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار المشاورات الفلسطينية الداخلية لبلورة موقف موحد بشأن الملفات الأمنية وإعادة الإعمار.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ونشاطاً لافتاً في إطار الاتصالات التي تجريها مع الوسطاء الدوليين وعدد من الفصائل الفلسطينية، وذلك في مسعى جاد ومستمر لبحث المقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات بشأن ترتيبات المرحلة الأولى من التفاهمات الجارية المتعلقة ب وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وتأتي هذه الجهود في ظل ظروف إنسانية وسياسية بالغة التعقيد تتطلب تنسيقاً دقيقاً لضمان نجاح المساعي الرامية لإنهاء التصعيد وتخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع، حيث تضع القاهرة ثقلها السياسي والدبلوماسي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية. وأكدت حركة حماس، في بيان رسمي صادر عنها، أنها تعاملت مع هذه المقترحات بمسؤولية وإيجابية عالية، مشيرة إلى أن عمليات التشاور لا تزال مستمرة مع مختلف الفصائل الفلسطينية لضمان بلورة موقف موحد قبل التوصل إلى الصيغة النهائية التي سيتم تقديمها رسمياً إلى الوسطاء. وأوضحت الحركة أن اللقاءات التي احتضنتها القاهرة ناقشت بعمق آليات تنفيذ ما تبقى من التزامات المرحلة الأولى من الاتفاقات السابقة، كما امتدت المباحثات لتشمل وضع تصورات دقيقة للمرحلة الثانية، والتي تتضمن ملفات أكثر تعقيداً وجدلية، ومن بينها الترتيبات الأمنية طويلة الأمد، ومستقبل إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى الملف الجوهري المتعلق بإعادة الإعمار والخطط الاقتصادية اللازمة للتعافي. وشددت قيادة الحركة في سياق تصريحاتها على أنها مستمرة في التواصل المفتوح مع الوسطاء من أجل تذليل العقبات التقنية والسياسية التي قد تواجه سير المفاوضات، مؤكدة أن الرد النهائي والمفصل على كافة المقترحات لن يُقدم إلا بعد استكمال المشاورات الداخلية الدقيقة مع قيادات الحركة في الداخل والخارج، وبالتنسيق الكامل مع بقية الفصائل الفلسطينية لضمان توافق وطني واسع. وتأتي هذه التحركات المصرية ضمن إطار أوسع من الجهود الدولية والإقليمية المتسارعة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم ودفع مسار إعادة الإعمار قدماً، وذلك في وقت تتواصل فيه الاتصالات المكثفة بين الأطراف المختلفة دون الوصول حتى الآن إلى صيغة نهائية متفق عليها بشكل كامل، مع استمرار التحديات التي تعيق التوصل إلى اتفاق شامل يلبي مطالب كافة الأطراف المعنية





غزة القاهرة وقف إطلاق النار المفاوضات الفلسطينية إعادة الإعمار

