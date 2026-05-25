القادسية يعزز صفوفه بتمديد عقد كينونيس وإثارة رياضية في بطولة PFL بدبي

تقرير مفصل يتناول تمديد عقد النجم جوليان كينونيس مع نادي القادسية السعودي، وأبرز مستجدات الدوري السعودي، بالإضافة إلى نتائج نزالات أمسية فخر العرب للفنون القتالية في دبي.

شهدت الأوساط الرياضية السعودية حالة من التفاؤل الكبير عقب إعلان إدارة نادي القادسية عن خطوة استراتيجية هامة تتمثل في تمديد عقد النجم المكسيكي المتألق جوليان كينونيس حتى عام 2029.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية النادي الطموحة الرامية إلى الحفاظ على ركائزه الأساسية ومكتسباته الفنية لضمان الاستمرارية في المنافسة على أعلى المستويات خلال المواسم المقبلة. وقد أثبت كينونيس أنه إضافة نوعية للفريق، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي بعدما تمكن من هز الشباك في 33 مناسبة، مما جعله القوة الهجومية الضاربة والأكثر تأثيرا في الدوري.

ولم يتوقف تألقه عند تسجيل الأهداف فحسب، بل حصد جائزة رجل المباراة في 14 مباراة مختلفة، ليكون اللاعب الأكثر تميزا فرديا بين جميع لاعبي الأندية المتنافسة. وبذلك، دخل كينونيس التاريخ من أوسع أبوابه ليصبح الهداف التاريخي لنادي القادسية، مسجلا أرقاما قياسية في فترة زمنية وجيزة منذ انضمامه.

وقد جرت مراسم التوقيع في أجواء احتفالية بمقر النادي بحضور المدير التنفيذي جيمس بيسجروف والمدير الرياضي كارلوس أنتون، حيث عبر اللاعب عن سعادته الغامرة بالبقاء في مدينة الخبر، واصفا الشغف الذي وجده هناك بأنه لا ينطفئ، ومؤكدا أن رحلته مع الفريق لا تزال في بدايتها وأن طموحاته القادمة أكبر بكثير. وبالتوازي مع ذلك، عزز النادي استقراره الفني بتمديد عقد القائد الإسباني ناتشو فيرنانديز حتى عام 2027، وذلك استعدادا لموسم شاق ومليء بالتحديات سيخوض فيه الفريق ثلاث بطولات محلية بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 77 نقطة، وهو ما يعد رقما تاريخيا للنادي من حيث عدد الانتصارات والنقاط.

وعلى صعيد منافسات الدوري السعودي للمحترفين، صرح المدرب البرتغالي خيسوس للإعلام البرتغالي بأن الأندية السعودية أصبحت قوية جدا، مما يعكس القفزة النوعية التي شهدتها المسابقة من حيث جودة اللاعبين والمستوى الفني العام. وفي سياق مختلف، تشير التقارير الواردة إلى أن المفاوضات الجارية بين إدارة نادي الاتفاق والمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل قد وصلت إلى طريق مسدود، مما يضع إدارة النادي أمام تحدي البحث عن خيارات تدريبية بديلة قادرة على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ومن جهة أخرى، يسابق نادي أبها، بطل دوري يلو، الزمن لتجهيز صفوفه وتدعيم الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي في موسمه الجديد، سعيا لتقديم أداء مشرف يضمن له البقاء والمنافسة في دوري الأضواء. إن هذه التحركات المتسارعة في سوق الانتقالات والتعاقدات تعكس حجم التنافسية العالية في الرياضة السعودية والرغبة المشتركة في الوصول إلى العالمية وتحقيق الإنجازات القارية.

أما في عالم الفنون القتالية المختلطة، فقد خطف المقاتل السعودي أحمد البراهيم الأنظار في أمسية فخر العرب التي أقيمت في كوكاكولا أرينا بدبي، حيث حقق فوزا مثيرا بالضربة القاضية الفنية على منافسه المصري إبراهيم محمود في نزال وزن الوسط، منهيا المواجهة في الجولة الثالثة بعد أداء بطولي عكس القوة والمهارة العالية. ولم تكن الساحة حكرا على الرجال، بل تألقت الشابة الإماراتية زمزم الحمادي، البالغة من العمر 18 عاما، بتحقيق فوزها الأول في البطولة بقرار إجماعي من الحكام على المصرية عبير منصور في نزال وزن القشة الاستعراضي للهواة، مما يفتح آفاقا جديدة للمقاتلات في المنطقة ويعكس نمو هذه الرياضة.

كما فرض الإماراتي بطي العامري سيطرته في نزال الريشة الاستعراضي متغلبا على المصري حمادة عثمان بقرار الحكام. وفي النزال الرئيسي، شهد الجمهور صراعا قويا امتد لثلاث جولات وانتهى بفوز التونسي مهدي سعدي على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم. كما شهدت البطولة تألق الجزائري إلياس جيرون الذي حقق ضربة قاضية فنية سريعة في الجولة الأولى ضد المغربي صلاح الدين هاملي في ربع نهائي وزن الخفيف.

وفيما يخص التأهلات، حجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف النهائي بعد تفوقه على المغربي طه بن داود، إلى جانب تأهل كل من المصريين باسل شعلان وأحمد السيسي والعراقي محمد فهمي، مما يؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت منجما للمواهب القتالية التي تستحق المتابعة والتقدير العالمي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نادي القادسية الدوري السعودي جوليان كينونيس PFL MENA الفنون القتالية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

في أجواء حافلة بالإثارة والتشويق.. السعودية تحقق انتصارات كبيرة في 'المقاتلين المحترفين'وسط حضور جماهيري كبير لعشاق رياضات الفنون القتالية، اختتمت في الرياض منافسات الجولة الثانية من نزالات الموسم الأول لبطولة 'PFL MENA' للفنون القتالية المختلطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Read more »

«الكوبرا» و «الزومبي» في نهائي PFL MENA«الكوبرا» و «الزومبي» في نهائي PFL MENA

Read more »

مواجهات حاسمة لتحديد أبطال الشرق الأوسطتحت رعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن جدول الجولة النهائية لبطولة PFL MENA لعام 2024، التي ستقام الجمعة 29 نوفمبر...

Read more »

رابطة المقاتلين المحترفين PFL تعلن نزالات جدةرابطة المقاتلين المحترفين PFL تعلن نزالات جدة

Read more »

أبطال السعودية يستعدون لنزالات PFL بجدةأبطال السعودية يستعدون لنزالات PFL بجدة

Read more »

رابطة المحترفين المقاتلين PFL تكشف عن أبرز نزالات الرياضرابطة المحترفين المقاتلين PFL تكشف عن أبرز نزالات الرياض

Read more »