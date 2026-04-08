القادسية يحصد 50 ميدالية و4 كؤوس في بطولة كأس أندية المناطق للسباحة

حقق فريق القادسية إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس أندية المناطق للسباحة، بحصده 50 ميدالية متنوعة، و4 كؤوس في فئات مختلفة، مؤكدًا تفوقه في هذه الرياضة.

حقق فريق القادسية إنجازًا بارزًا في بطولة كأس أندية المناطق للسباحة، التي أقيمت منافساتها في مدينة حائل، حيث حصد الفريق 50 ميدالية متنوعة، عاكسًا بذلك تفوقًا ملحوظًا في رياضة السباحة . شملت حصيلة ال ميداليات 26 ميدالية ذهبية، و13 فضية، و11 برونزية، مما يبرز التنوع والتميز الذي يتمتع به الفريق في مختلف الفئات العمرية. تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل العمل الدؤوب والجهود المتواصلة التي بذلها اللاعبون، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الأجهزة الفنية والإدارية، مما أثمر عن تحقيق نتائج مذهلة.

هذا النجاح لم يقتصر على الميداليات الفردية، بل امتد ليشمل سباقات التتابع، حيث حصد الفريق خمس ميداليات ذهبية في فئات 13-14 و15-17 والعمومي، بالإضافة إلى ميدالية برونزية في فئة 9-10 سنوات، وأخرى في فئة الأكاديمية، مما يعكس قوة الفريق في جميع الجوانب التنافسية. يعتبر هذا الإنجاز تتويجًا لجهود متواصلة في تطوير البنية التحتية الرياضية ورعاية المواهب الشابة، وهو ما يضع الفريق على مسار ثابت نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. \بجانب حصاد الميداليات، حقق فريق القادسية المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وهو إنجاز يضاف إلى رصيد الفريق. علاوة على ذلك، توّج الفريق بكأس المركز الأول في أربع فئات مختلفة، وهي فئات العمومي والأكاديمية و9-10 سنوات و15-17 سنة، مما يدل على سيطرة الفريق وهيمنته على مختلف الفئات العمرية والمستويات. هذا الإنجاز يؤكد على جودة العمل القاعدي والاهتمام المتزايد بالمواهب الشابة، حيث يمثل هذا النجاح دفعة قوية للفريق، ويحفزهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة. هذا النجاح يعكس رؤية النادي في بناء فريق قوي ومتماسك قادر على المنافسة على أعلى المستويات، وتقديم أفضل المستويات في مختلف البطولات. ويبرز هذا الإنجاز أهمية التخطيط السليم، والتدريب المكثف، والعمل الجماعي المتكامل في تحقيق الأهداف الرياضية. \من جهته، أكد إداري فريق القادسية للسباحة، عباس الجمعة، أن هذا الإنجاز هو نتيجة عمل جماعي متكامل، شارك فيه جميع أفراد الفريق من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية وشديدة بين الأندية المشاركة. وأضاف أن لاعبي القادسية قدموا مستويات فنية مميزة تعكس حجم التحضير والاستعداد، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. وأوضح الجمعة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير السباحة بالنادي، خصوصًا مع بروز عدد من المواهب الواعدة في الأكاديمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل لرفع مستوى الإنجازات وتحقيق نتائج أكبر في البطولات القادمة. وأشار إلى أن هذا النجاح يواكب طموحات إدارة النادي وجماهيره، ويعزز من مكانة النادي في المشهد الرياضي السعودي. هذا الإنجاز ليس مجرد فوز، بل هو دليل على التفاني والعمل الجاد والتزام الفريق بالتميز والنجاح





