أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال عميلة استخبارات أوكرانية بتهمة جمع معلومات حول مواقع القوات الروسية في القرم.

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إلقاء القبض على عميلة استخبارات أوكرانية، متهمة بجمع معلومات استخبارات ية حول مواقع انتشار القوات الروسية في شبه جزيرة القرم . وكشف الجهاز عن أن المواطنة، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي تحمل جنسية مقاطعة سيمفيروبول في جمهورية القرم ، كانت على اتصال مباشر مع ضابط في المديرية الرئيسية لل استخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وبناءً على تعليمات من مشرفها، قامت العميلة بجمع ونقل معلومات حساسة تتعلق بمواقع المنشآت العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، وتحركات الأفراد العسكريين، بالإضافة إلى معلومات عن مواقع السفن في مضيق كيرتش. كان الهدف من هذه المعلومات، وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، هو تمكين القوات الأوكرانية من شن هجمات مدفعية وصاروخية وقنابل على الأهداف الروسية. وقد أشار الجهاز إلى أن العميلة وصلت إلى منطقة جسر القرم، حيث قامت بتنسيق هجوم صاروخي على عبارة قطار شحن في ميناء القوقاز، الواقع في إقليم كراسنودار الروسي.\من جهة أخرى، فتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل قضية جنائية ضد العميلة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بالخيانة العظمى. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ويعتبر هذا الاعتقال جزءًا من سلسلة إجراءات أمنية تتخذها روسيا في القرم لحماية أراضيها ومنشآتها العسكرية من أي هجمات أو محاولات تخريبية. وتأتي هذه التطورات في سياق التوتر المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والذي تفاقم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تعكس هذه القضية أيضًا استمرار الصراع الاستخباراتي بين البلدين، حيث تسعى كل دولة إلى جمع معلومات عن تحركات وقدرات الأخرى.\في سياق منفصل، نفت وزارة الخارجية الروسية بشدة مزاعم نظام كييف بشأن التعاون المزعوم بين قراصنة روس وإيرانيين. وصرحت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، بأن هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة. يأتي هذا النفي في أعقاب اتهامات وجهتها أوكرانيا لروسيا وإيران بالتعاون في شن هجمات إلكترونية. يعتبر هذا الموقف جزءًا من الحرب الإعلامية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تسعى كل دولة إلى تشويه سمعة الأخرى ونشر معلومات مضللة. في سياق آخر، ذكرت تقارير إخبارية أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدرج لبنان ضمن صفقة محتملة بسبب أنشطة حزب الله، وأشارت إلى أن هذا الموضوع سيتعامل معه بشكل منفصل. هذه الأحداث تظهر استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتلقي الضوء على تعقيدات العلاقات الدولية





