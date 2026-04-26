القبض على مهاجم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. والكشف عن هويته وخلفيته

ألقت القوات الأمريكية القبض على كول توماس ألين، المشتبه به في إطلاق النار على رجال الأمن خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. يكشف التحقيق عن خلفية أكاديمية وتقنية للمتهم، بالإضافة إلى نشاطه في مجال تطوير الألعاب وتبرعه لحملة انتخابية.

ألقت القوات الأمريكية القبض على كول توماس ألين ، البالغ من العمر 31 عامًا، وهو الشخص الذي أطلق النار على رجال ال أمن خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي شهد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وقد أكد جهاز الخدمة السرية هوية المهاجم، وكشفت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن عمله كمدرس في مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، وتحديدًا في شركة C2 Education المتخصصة في التحضير للاختبارات والدروس الخصوصية. وصف ألين نفسه على موقع لينكدإن بأنه مهندس ميكانيكي وعالم حاسوب ومطور ألعاب مستقل، بالإضافة إلى كونه معلمًا بالفطرة. وقد حصل على لقب 'مدرس الشهر' من شركة C2 Education في ديسمبر 2024، وهو ما تم الإعلان عنه على صفحة الشركة على فيسبوك.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن ألين يتمتع بخلفية أكاديمية قوية، حيث كان طالبًا في برنامج زمالة بحثية صيفية في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا عام 2014، حيث عمل على تحديث نماذج الكواكب حول النجوم. وتخرج من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 2017 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، ثم حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا- دومينغيز هيلز العام الماضي.

لم يقتصر نشاطه على المجال الأكاديمي والتعليمي، بل قام بتطوير لعبة مستقلة بعنوان 'بوردوم' وباعها على منصة ستيم للألعاب، وسجل علامة تجارية لاسم اللعبة عام 2018. كما أنه يعمل حاليًا على تطوير لعبة ثانية بعنوان 'القانون الأول'. بالإضافة إلى ذلك، فقد ظهر ألين في تقارير إخبارية محلية في الماضي، حيث فاز فريقه بمسابقة للروبوتات في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 2016، وقام بتطوير نموذج أولي لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة في عام 2017.

وكشفت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية عن تبرعه بمبلغ 25 دولارًا لحملة كامالا هاريس الرئاسية في أكتوبر 2024. وأكد مسؤولون أمريكيون أنه لا يملك أي سجل جنائي سابق، ولم يكن معروفًا لدى أجهزة إنفاذ القانون. ووفقًا لتصريحات القائم بأعمال رئيس شرطة إدارة شرطة واشنطن، جيفري كارول، فقد كان المشتبه به متورطًا في مشاجرة أثناء محاولته الدخول إلى الحدث، وتبادل إطلاق النار مع ضابط شرطة، الذي أصيب لكنه لم يصب بجروح خطيرة بفضل ارتداء سترة واقية من الرصاص.

الحادث أثار تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتخذة في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ويجري تحقيق شامل لتحديد الدوافع وراء الهجوم وكيف تمكن المهاجم من الوصول إلى هذا الحدث





