القادسية يحقق فوزًا صعبًا على الخليج في جولة احتفالية باليوم الوطني

فاز القادسية على الخليج في مباراة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، في جولة شهدت احتفالات باليوم الوطني الـ95. المدرب ميشيل غونزاليس يعلق على المباراة، فيما يتطلع الجميع إلى مواجهة الأهلي والهلال.

صرح الإسباني ميشيل غونزاليس ، مدرب فريق القادسية ، بأن فريقه حقق الأهم بالفوز على الخليج ، على الرغم من عدم تقديم المستوى المأمول في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. وقد تمكن القادسية من اقتناص فوز صعب في اللحظات الأخيرة بهدف من البديل عبد الله آل سالم ، بعد أن كانت المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي 1-1. هذا الهدف، الذي سجله آل سالم في مرمى فريقه السابق، منح القادسية ثلاث نقاط ثمينة.

في المؤتمر الصحفي، أشار غونزاليس إلى أن الفريق لم يكن في المستوى المطلوب، ولكنه حقق النتيجة التي يسعون إليها. وأضاف أن الظروف الجوية الحارة كان لها تأثير على أداء الفريق، ولكنه شدد على أن هذا ليس عذرًا. كما أكد على ضرورة العمل على تطوير الفريق، وأشاد بفريق الخليج على أدائه. واختتم حديثه بالتهنئة للاعبيه على الفوز. من جانبه، عبر ماكيس، مساعد مدرب الخليج، عن أسفه للخسارة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مباريات كبيرة ولم يستحق الخسارة، خاصة بعد وصوله لمرمى القادسية عدة مرات. وأجاب ماكيس عن سؤال حول سبب طرد المدرب جورجيوس دونيس، موضحًا أن المدرب كان يعترض على بعض القرارات، ولكنه لم يكن يستحق الطرد، وفقًا لرأيه. وأشار إلى أن الفريق قدم أداءً كبيرًا، خاصة في الشوط الثاني. تحولت مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين إلى لوحة وطنية، تجسد تفاعل الأندية والجماهير مع احتفالات اليوم الوطني الـ95. في مباراة أخرى، يترقب الجميع مواجهة كبرى بين الأهلي والهلال، ضمن منافسات الدوري. اعترف لاعب نادي الأخدود، كواري كونتير، بأن فريقه قدم مستويين مختلفين خلال مباراته الأخيرة أمام نيوم، مؤكدًا على أهمية تحسين الأداء والتركيز على استغلال الفرص. أكد بن هاربورغ، مالك نادي الخلود، أن هدفه الرئيسي هو جذب الجماهير إلى المدرجات، وتعزيز حضور النادي عبر وسائل الإعلام المختلفة. فاز القادسية على الخليج بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. ورفع القادسية رصيده إلى سبع نقاط، متصدرًا الترتيب مؤقتًا. افتتح ماتيو ريتيغي التسجيل للقادسية، قبل أن يتعادل الخليج. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، سجل عبد الله آل سالم هدف الفوز للقادسية. شهدت الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ95، تحت شعار «عزّنا بطبعنا». ظهر لاعبو الخلود بالزي السعودي التقليدي، وتكررت الاحتفالات في ملاعب أخرى. كما شارك مدرب الفتح وحارسه في الاحتفالات بالزي السعودي





