القبض على المتهم الرئيسي بمجزرة التضامن أمجد يوسف

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أمجد يوسف ، المتهم الرئيسي في مجزرة حي التضامن المروعة التي وقعت في دمشق عام 2013. جاء هذا الإعلان عبر منشور لوزير الداخلية على منصة إكس، مؤكداً أن يوسف قد وقع في قبضة السلطات بعد عملية أمنية دقيقة ومحكمة.

وأكدت الوزارة، في بيان مفصل نشر على قناتها في تطبيق تليغرام، أن عملية الرصد والتتبع للمتهم استمرت لعدة أيام قبل أن تتم عملية القبض عليه في منطقة سهل الغاب. وأشارت الوزارة إلى أن جهودها مستمرة لملاحقة باقي المتورطين في هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة، مؤكدة التزامها الكامل بتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. تعود تفاصيل مجزرة التضامن إلى 16 أبريل/نيسان 2013، حينما ارتكبت قوات النظام السوري المخلوع جريمة وحشية بحق المدنيين في حي التضامن بدمشق.

حيث قتلت هذه القوات 41 مواطناً سورياً أعزل، ثم ألقت بجثثهم في حفرة كبيرة. وقد عُثر لاحقاً على بقايا عظام بشرية في المنطقة، مما يؤكد حجم الفظاعة التي تعرض لها الضحايا. وقد أثارت هذه المجزرة غضباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، وتعتبر من أبرز الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية. وفي 27 أبريل 2022، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مقطع فيديو مسرب، يُظهر تفاصيل مروعة لما حدث في حي التضامن.

الفيديو، الذي سربته مصادر داخل مليشيا موالية للنظام، يوثق قيام عناصر من الفرع 227 التابع لمخابرات النظام العسكرية بقتل 41 شخصاً على الأقل، ثم إحراق جثثهم في الحي. وقد ظهر في الفيديو بشكل واضح ضابط مخابرات نظام الأسد، أمجد يوسف، وهو يطلق النار على المدنيين الذين كانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، مما يجعله متورطاً بشكل مباشر في هذه الجريمة. هذا التسجيل المرئي قدم دليلاً قاطعاً على وحشية النظام واستخدامه الممنهج للعنف ضد المدنيين.

على مدار سنوات الثورة السورية (2011-2024)، أعلنت وزارة الداخلية بشكل دوري عن القبض على متورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. هذه الإعلانات تأتي في إطار جهود مستمرة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وتحقيق المصالحة الوطنية. وتأتي عملية القبض على أمجد يوسف في سياق هذه الجهود، وتعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن الثورة السورية بدأت في عام 2011، وتطورت إلى صراع مسلح أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت العاصمة دمشق دخول الثوار السوريين إليها، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد منذ عام 2000. وقد ورث بشار الأسد الحكم عن أبيه حافظ الأسد الذي حكم سوريا من عام 1971 إلى عام 2000. هذا الحدث يمثل نقطة تحول تاريخية في سوريا، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاجتماعي.

إن القبض على أمجد يوسف يمثل جزءاً من عملية أوسع نطاقاً لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الصراع، وإعادة بناء سوريا على أسس جديدة من العدالة والمساواة





