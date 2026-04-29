القادسية يكتسح الرياض برباعية نظيفة في دوري روشن

حقق القادسية فوزاً كبيراً على الرياض بأربعة أهداف دون رد في الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفضل تألق عبدالله السالم وجوليان كينيونيس وكريستوفر بونسو باه.

شهدت الجولة الثلاثون من دوري روشن السعودي للمحترفين مباراة قوية ومثيرة بين فريقي القادسية و الرياض ، والتي انتهت بفوز ساحق للقادسية بأربعة أهداف نظيفة على أرض مضيفه الرياض في استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد.

المباراة لم تكن مجرد فوز عادي للقادسية، بل كانت عرضاً قوياً للأداء المتميز والروح القتالية العالية للاعبين، حيث سيطر الفريق على مجريات اللعب منذ البداية وأظهر تفوقاً واضحاً في جميع الخطوط. بداية القادسية كانت صاروخية، حيث تمكن اللاعب عبدالله السالم من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية متقنة من كريستوفر بونسو باه، ليضع فريقه في المقدمة مبكراً ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة.

لم يتوقف القادسية عند هذا الحد، بل واصل الضغط على مرمى الرياض، وكاد كريستوفر بونسو باه أن يضيف الهدف الثاني، ولكن الحكم أشار إلى وجود تسلل. بعد ذلك، سجل جوليان كيونيونيس هدفاً، إلا أن راية التسلل ألغت الهدف أيضاً، مما أظهر إصرار القادسية على التسجيل وعدم الاستسلام. في الشوط الثاني، حاول الرياض العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، وكاد محمد الخيبري أن يسجل هدفاً رأسياً، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

هذا التحرك من الرياض لم يثبط عزيمة القادسية، بل زاد من حماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز. عاد عبدالله السالم للتألق مرة أخرى في الدقيقة 77، حيث سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة والهدف الثاني للقادسية. هذا الهدف كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر الرياض، حيث انهار دفاع الفريق بشكل كامل.

تألق كريستوفر بونسو باه مجدداً بصناعته الثانية، حيث راوغ دفاع الرياض بمهارة عالية ولعب كرة عرضية أرضية حولها جوليان كينيونيس إلى المرمى، مسجلاً الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 87. لم يكتف القادسية بهذا القدر، بل واصل الضغط حتى الوقت بدل الضائع، حيث أضاف جوليان كينيونيس هدفه الشخصي الثاني والرابع للقادسية في الدقيقة 90+5، ليختتم بذلك مهرجان الأهداف ويؤكد فوز فريقه العريض.

بهذا الفوز المستحق، رفع القادسية رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، ليؤكد بذلك تأهله للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري. هذا الفوز هو الـ19 للقادسية في هذا الموسم، مما يعكس مدى قوة الفريق واستقراره الفني. في المقابل، تلقى الرياض الخسارة الـ17 وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس عشر، مما يجعله مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى. المباراة كانت بمثابة درس قاسٍ للاعبي الرياض، الذين قدموا أداءً ضعيفاً ولم يتمكنوا من مجاراة قوة القادسية.

من ناحية أخرى، قدم لاعبو القادسية أداءً مبهراً وشكّلوا خطراً دائماً على مرمى الرياض، بفضل التناغم بين الخطوط والروح القتالية العالية. هذا الفوز يعزز من معنويات لاعبي القادسية ويمنحهم الثقة للمنافسة بقوة في المباريات القادمة، بينما يحتاج لاعبو الرياض إلى العمل بجد وتصحيح الأخطاء من أجل تحسين مستواهم وتجنب الهبوط





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الجبل الأسود.. حزب ديوكانوفيتش يقر نهائيا بهزيمته الانتخابيةاعترف الحزب الديمقراطي الاشتراكي بقيادة الرئيس، ميلو ديوكانوفيتش، الذي حكم جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) على مدى 30 عاما، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أغسطس.

Read more »

خلال رمضان.. 'القناة السعودية' تبث أول وثائقي عن المساجد التاريخية في المملكةتُطْلق 'القناة السعودية' خلال شهر رمضان المبارك، برنامجًا وثائقيًا خاصًّا بالمساجد التاريخية في المملكة، بواقع 30 حلقة، تُسلط الضوء على 30 مسجدًا في 1

Read more »

'تعليم صبيا' يعتمد 56 مليون ريال لعقود الصيانة والتشغيل والنظافةضمن استعدادات إدارة تعليم صبيا لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٣، قامت الإدارة بتوقيع واعتماد حوالي 56 مليون ريال منها 30 عقد صيانة وتشغيل بقيمة 30 ملي

Read more »

الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر والنساء يفشلن في دخولهأعلنت الداخلية القطرية النتيجة العامة لأول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى بفوز 30 مرشحا عن 30 دائرة، ليس بينهم أي امرأة، وبنسبة مشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

Read more »

«حِمى»... ملتقى إقليمي لحماية الطبيعة والتنوع الأحيائييناقش المنتدى مواءمة الجهود المحلية والعالمية لتحقيق هدف (30 في 30) الذي يهدف لحماية 30 في المائة من مساحة السعودية البرية والبحرية بحلول 2030.

Read more »

'حمية الـ30 دقيقة' لحرق الدهون وتعزيز فقدان الوزن!عادت خطة غذائية تم إعدادها قبل أكثر من عقد، تُعرف بـ 'حمية الثلاثين دقيقة' أو قاعدة 30-30-30، إلى الظهور من جديد لتكتسب شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Read more »