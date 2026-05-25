القادسية ينهي الموسم الأخير بطلاً استثنائياً

حصد القادسية الموسم الأخير بطلاً استثنائياً، حيث حطم كل الأرقام السابقة في الدوري السعودي. حصل على 77 نقطة، وسجل 83 هدفاً، بمتوسط هدفين في كل مباراة. وكان الهداف كينونيس، الذي سجل 33 هدفاً، حاز على لقب هداف الدوري.

وكان الهداف كينونيس، الذي سجل 33 هدفاً، حاز على لقب هداف الدوري. واستمر تفوق القادسية منذ عودته إلى الدوري السعودي، بعد أن استحوذت عليه شركة أرامكو. وحاز اللاعب مصعب الجوير على جائزة أفضل لاعب سعودي لهذا الموسم. وبات كينونيس الهداف الأول في تاريخ القادسية بالدوري السعودي.

وكانت المباراة الأخيرة للقادسية ضد الاتحاد للتاريخ، حيث سجل «خماسية» من بينها هدفان خلال أقل من دقيقة على أرض منافسه في مدينة جدة. وتواصل القادسية في موسمه الرابع في دوري المحترفين، وسيبرم خلال الصيف الحالي صفقتين أجنبيتين على الأقل لتقوية خطوطه وتجهيز بدلاء أكفاء على مقاعد البدلاء. وسيكون لدى المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز الوقت الكافي من أجل إعداد الفريق وتعزيز خطوطه. وربط البعض أسماء عالمية كبيرة بنادي القادسية، مثل الحارس البلجيكي كوارتوا والمهاجم المصري محمد صلاح.

ولكن العمل في نادي القادسية يعتمد على القيمة الفنية للاعبين ومناسبتهم للأداء والطريقة التي ينتهجها المدرب. ويستهدف القادسية المنافسة الحقيقية على جميع البطولات في الموسم المقبل، وحصد إحداها على الأقل. وسيكون من الأهداف المستقبلية حصد الدوري السعودي، تحديداً في النسخة بعد القادمة. وسيخوض القادسية المشاركة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك خوض المباريات على ملعب الشركة المالكة، والذي سيكون الاستاد الرياضي الأهم والأبرز في المنطقة الشرقية.

وسيكون لدى القادسية مقعداً مباشراً إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما سيخوض الاتحاد مواجهة الملحق خارج أرضه أمام الجزيرة الإماراتي في 11 أغسطس المقبل





