جددت إدارة نادي القادسية عقد المدافع الإسباني المخضرم ناتشو فيرنانديز لموسم إضافي، مما يضمن استمراره مع الفريق حتى يونيو 2027. يأتي هذا التجديد في إطار سعي النادي للحفاظ على الاستقرار الدفاعي وتعزيز الخط الخلفي للفريق خلال المرحلة القادمة.

ناتشو، الذي يعتبر من أبرز المنتجات لأكاديمية ريال مدريد، بدأ مسيرته مع النادي الملكي في عام 2009 وتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في موسم 2013-2014. قضى ناتشو سنوات طويلة مع ريال مدريد، حفر خلالها اسمه كلاعب أساسي وموثوق به، قبل أن يقرر في صيف 2024 خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي مع القادسية. منذ انضمامه إلى القادسية، أثبت ناتشو أنه إضافة قوية للفريق، حيث شارك في 69 مباراة، مسجلاً هدفاً واحداً وصنع هدفاً آخر.

لم يقتصر تأثيره على الجانب الدفاعي فحسب، بل ساهم أيضاً في بناء الهجمة وتنظيم اللعب من الخلف. يعتبر ناتشو لاعباً مثالياً من حيث الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب، وهو ما جعله يحظى باحترام وتقدير زملائه والجهاز الفني والإدارة. تجديد عقد ناتشو يعكس ثقة النادي في قدراته وخبرته، ويعتبر رسالة واضحة للاعبي الفريق بأهمية الاستقرار والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة. هذا القرار الاستراتيجي يهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب في مختلف البطولات.

في سياق متصل، يشهد نادي الأهلي فترة ذهبية في تاريخه، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي. هذا الإنجاز التاريخي يعكس العمل الجاد والتخطيط السليم والإعداد الجيد الذي قام به الجهاز الفني والإداري للفريق. تألق العديد من اللاعبين في البطولة، وعلى رأسهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي أثبت أنه من أفضل حراس المرمى في العالم، والجزائري رياض محرز، الذي قدم أداءً مبهراً وكان له دور حاسم في تحقيق الفوز.

كما برز المهاجم السعودي فراس البريكان، الذي سجل أهدافاً مهمة في اللحظات الحاسمة. هذا الفوز لم يكن مجرد تتويج بلقب، بل كان بمثابة تأكيد على قوة الكرة السعودية وقدرتها على المنافسة على المستوى القاري والعالمي. وقد حظي هذا الإنجاز بإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام الرياضية العالمية، التي أشادت بمستوى الأهلي وأداء لاعبيه





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

القادسية ناتشو فيرنانديز تجديد عقد الدوري السعودي كرة القدم الأهلي دوري أبطال آسيا

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »