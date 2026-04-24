الفيفا وإيطاليا يرفضان مقترح ترامب لاستبدال إيران بإيطاليا في مونديال 2026

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم وإيطاليا مقترحًا مثيرًا للجدل قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستبدال المنتخب الإيراني بالمنتخب الإيطالي في كأس العالم 2026، مع التأكيد على الالتزام باللوائح الرياضية.

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و إيطاليا بشكل قاطع مقترحًا أثار جدلاً واسعًا، تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، يقضي باستبدال المنتخب ال إيران ي لكرة القدم بالمنتخب الإيطالي في بطولة كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة 'الإسبانية' نقلاً عن مصادر موثوقة داخل الفيفا أن هذا المقترح يعتبر 'غير قابل للتطبيق' على الإطلاق، سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية. فاللوائح والأنظمة المعمول بها في الفيفا تنص بوضوح على أنه في حال وجود مقعد شاغر نتيجة غياب منتخب من قارة آسيا، يجب أن يُمنح هذا المقعد لمنتخب آخر ينتمي إلى نفس القارة، وليس لمنتخب من قارة أخرى مثل إيطاليا التي تمثل أوروبا. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على التوازن الجغرافي والتمثيل العادل للقارات في البطولة العالمية.

وقد أكد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، على ثقته الكاملة في مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، مشددًا على أن مبدأ التأهل يجب أن يظل قائمًا على الأداء والنتائج التي تتحقق داخل أرض الملعب. وأضاف إنفانتينو أن أي تدخل سياسي أو محاولة للتأثير على قرارات التأهل تعتبر غير مقبولة وتتعارض مع مبادئ الفيفا التي تهدف إلى الحيادية والنزاهة.

وفي المقابل، لاقى هذا المقترح رفضًا شديدًا في إيطاليا نفسها، حيث وصفه جيانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، بأنه 'مخجل' و'غير لائق'، معتبرًا أنه يمثل إهانة للرياضة والروح الرياضية. كما أكد أندريا أبودي، وزير الرياضة الإيطالي، أن التأهل إلى كأس العالم يجب أن يتم حصريًا من خلال التصفيات، وليس عبر قرارات سياسية أو استثنائية تهدف إلى تحقيق مكاسب غير رياضية. هذا الموقف يعكس التزام إيطاليا بقيم النزاهة والشفافية في الرياضة.

وتعود جذور هذه الفكرة إلى باولو زامبولي، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، الذي سبق له أن طرح مقترحات مماثلة خلال كأس العالم 2022 في قطر، لكنها لم تلق أي استجابة من الفيفا. وقد أثار زامبولي جدلاً واسعًا بمحاولاته استبعاد إيران وإشراك إيطاليا بدلاً منها، وهو ما اعتبره الكثيرون تدخلًا سافرًا في شؤون الفيفا ومحاولة لفرض أجندة سياسية على الرياضة.

وتشير التقارير إلى أن هذه المبادرة تحمل أيضًا أبعادًا سياسية، حيث تأتي في ظل محاولات لتحسين العلاقات بين واشنطن وروما، لكنها اصطدمت سريعًا باللوائح الصارمة للفيفا ورفض الأطراف المعنية. وتذكرنا هذه الحادثة بالصدمة التي تعرضت لها إيطاليا في مارس الماضي، بعد فشل المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، إثر هزيمته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في الملحق الأوروبي للتصفيات. هذا الفشل زاد من إصرار إيطاليا على التأهل بطريقة مشروعة وعادلة.

وقد أسفرت قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن وقوع المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. وفي الختام، حسمت إيطاليا الجدل الدائر حول إمكانية عودتها إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر 'الباب الخلفي'، مؤكدة رفضها القاطع لأي مشاركة لا تأتي من خلال التأهل الرياضي المباشر، وهو ما يعكس التزامها بقيم النزاهة والروح الرياضية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مونديال 2026 الفيفا إيطاليا إيران دونالد ترامب تصفيات كأس العالم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البرازيلي استيفاو لاعب تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026بات البرازيلي استيفاو، لاعب تشيلسي، مهدداً بالغياب عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

Read more »

«الإحصاء»: الصادرات غير البترولية ترتفع 15.1 % في فبراير 2026«الإحصاء»: الصادرات غير البترولية ترتفع 15.1 % في فبراير 2026

Read more »

ايفنتس وكولنميسه تعلنان إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية 2026ايفنتس وكولنميسه تعلنان إطلاق معرض ومؤتمر طب الأسنان الدولي في المملكة العربية السعودية 2026

Read more »

إعلان أرباح أرامكو للربع الأول في 10 مايوحددت شركة أرامكو السعودية موعد الإفصاح عن نتائج الربع الأول من عام 2026، إذ سيتم الإعلان عن الأرباح وأبرز المؤشرات المالية قبل افتتاح السوق المالية السعودية يوم الأحد 10 مايو 2026.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 24 أبريل 202624 أبريل 2026

Read more »

صراع السلطة والفساد.. هل تهدد الأزمة حلم الأرجنتين في مونديال 2026؟تواجه استعدادات منتخب الأرجنتين لكرة القدم للدفاع عن اللقب في كأس العالم 2026 أزمة متصاعدة، في ظل تحقيقات فساد تضرب الاتحاد المحلي وتلقي بظلالها على المشهد الكروي في البلاد.

Read more »