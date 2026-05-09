الفيحاء والجادسية يلتقيان اليوم في قمة الدوري السعودي، والحياة في المربع الذهبي

يتعرض الفيحاء وسائقي الشباب للأقصى في الدوري السعودي عندما يُلتقيان مع القادسية في ختام الجولة الـ32 للمسابقة من دور روشن السعودي للمحترفين. تدور المنافسات بين الفريقين بشكل حاد، حيث تسبب خطوة الفيحاء الأخيرة بالفوز أحورن النصر برباعية في تشياء صاحب المركز الثالث، مقابل ثلاثة عنات للجزائر في نفس المباراة. الرعاية الفحائية في مستوى العام ونال إنسانه عالوية على مستوى النتائج... إلا أن القدسي لم يفهم وصرخة الوعد بتصحيح الريح، والذين أرادوا أن يختزلوا في التأهل لدوري أبطال آسيا بصنعة كأس الأدوار. المدرج قد يساهم في المواجهة المذكورة، وهو في انتظار تحقيق ذلك ملامح هذا اليوم

تابع قناة عكاظ على الواتساب 'يُضيف' الفيحاء نظيره القادسية عند تمام الساعة الـ9:00 من مساء اليوم (السبت) على استاد مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 ل دوري روشن السعودي للمحترفين وفي مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

يدخل الفيحاء المباراة وهو في المركز الـ9 برصيد 38 نقطة، بعدما حقق 10 انتصارات و8 تعادلات مقابل 13 خسارة، ويعيش الفريق فترة جيدة على مستوى النتائج، كان آخرها الفوز الكبير على الرياض برباعية، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة القادسية. ويأمل الفيحاء في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، مستنداً إلى مجموعة من الأسماء المميزة، أبرزهم الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا، والمدافع الإنجليزي كريس سمولينغ، والإسباني جيسون ريميسيرو، والجزائري ياسين بنزية، والفنزويلي ميكيل فيلانويفا.

أما القادسية، فيدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما واصل سلسلة نتائجه القوية، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 4 مباريات، وكان آخرها الانتصار الكبير على النصر بثلاثية، ليؤكد جديته في المنافسة على المركز الثالث بعدما ضمان رسمياً إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل. ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بعدما حقق 20 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 خسائر فقط، ويطمح لمواصلة انتصاره والضغط أكثر على أصحاب المراكز المتقدمة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دوري روشن السعودي للمحترفين الفيحاء والجادسية الفيحاء وسائقي الشباب في الدوري السعودي الموعد والحضور والمنافس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تعرف على مواجهات دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربيةتعرف على مواجهات دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية

Read more »

تركيا.. ضبط 75 مهاجرًا أثناء محاولتهم التسلل لليونانبينهم 32 طفلا قبالة ساحل منطقة 'ديكيلي' في إزمير - وكالة الأناضول

Read more »

بلومبرغ: أرامكو تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهمقالت وكالة بلومبرغ إن شركة أرامكو السعودية تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم.ويعتبر سعر 32 ريالا

Read more »

«بلومبرج»: أرامكو تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالًا للسهمقالت وكالة بلومبرج إن شركة أرامكو السعودية تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالًا للسهم، ويعتبر سعر 32 ريالًا لأسهم أرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشر

Read more »

هيئة النقل تسلم أول 32 ترخيصاً في نشاط الخدمات اللوجستية | صحيفة المواطن الإلكترونيةهيئة النقل تسلم أول 32 ترخيصاً في نشاط الخدمات اللوجستية سلَّم معالي رئيس الهيئة العامة لـ النقل الدكتور رميح بن محمد الرميح في أثناء حفل التدشين أول 32

Read more »

كأس العالم 2022 الأخيرة بـ 32 منتخبًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةكأس العالم 2022 الأخيرة بـ 32 منتخبًا ستكون كأس العالم 2022 في قطر هي آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبًا.

Read more »