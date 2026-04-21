الفورمولا إي تكشف عن سيارة GEN4 الثورية التي تعيد تعريف مستقبل السباقات الكهربائية

كشفت فورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات عن سيارة الجيل الرابع GEN4، التي تتميز بقدرات أداء فائقة واستدامة كاملة، معلنة بداية عصر جديد في سباقات السيارات الكهربائية.

أعلنت بطولة العالم لل فورمولا إي ، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي للسيارات FIA، عن إطلاق الجيل الرابع من سيارات السباق الكهربائية المبتكرة والمعروفة باسم GEN4. جاء هذا الكشف الرسمي خلال التجارب الأولية التي أجريت على حلبة بول ريكارد الشهيرة في منطقة لوكاستيليه جنوب فرنسا، وهي خطوة استراتيجية تمهد الطريق أمام حقبة جديدة كلياً في عالم رياضة المحركات الكهربائية.

وتعتبر هذه السيارة ثمرة لسنوات من البحث والتطوير الهندسي المتقدم، حيث سيتم إخضاعها لسلسلة من الاختبارات المكثفة بالتعاون مع الفرق والمصنعين العالميين تمهيداً لاعتمادها الرسمي في منافسات موسم 2026/2027. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه البطولة توسيع نطاق حضورها الجغرافي لتشمل حلبات عالمية مرموقة، ومن أبرزها حلبة كورنيش جدة التي رسخت مكانتها كواحدة من أسرع وأهم حلبات الشوارع في العالم، مما سيوفر منصة مثالية لاختبار قدرات GEN4 التنافسية. تتميز سيارة GEN4 بمواصفات تقنية خارقة تتجاوز التوقعات، حيث تبلغ سرعتها القصوى أكثر من 335 كيلومتراً في الساعة، مع قدرة مذهلة على التسارع من وضع السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 1.8 ثانية فقط، ومن 0 إلى 200 كم في الساعة في غضون 4.4 ثوانٍ، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالأجيال السابقة. وتوفر السيارة زيادة في القوة بنسبة 50% في وضع السباق مقارنة بطراز GEN3 Evo، بينما تصل قدرتها في وضع الهجوم إلى 600 كيلوواط. كما تنفرد السيارة بكونها أول طراز أحادي المقعد يعمل بنظام دفع رباعي دائم، مما يمنحها ثباتاً وقوة دفع غير مسبوقة على المنعطفات. ومن المتوقع أن تحقق GEN4 أزمنة قياسية في اللفة الواحدة بزيادة سرعة لا تقل عن خمس ثوانٍ مقارنة بالجيل الحالي، مما سيعيد صياغة مفاهيم السرعة في رياضة المحركات. إلى جانب الأداء المتفوق، تضع GEN4 معايير جديدة في الاستدامة، حيث تم تصميمها لتكون قابلة لإعادة التدوير بالكامل بنسبة 100%، مع استخدام مواد معاد تدويرها في مكوناتها الأساسية، كما تعتمد في صناعة إطاراتها على مواد طبيعية ومستدامة بنسبة 65%. وتؤكد هذه السيارة التزام فورمولا إي بفلسفة من الحلبة إلى الطريق، حيث تعمل كمعمل متنقل لتطوير تكنولوجيا البطاريات والمحركات الكهربائية عالية الكفاءة التي ستنقل إلى سيارات الإنتاج التجاري مستقبلاً. وقد أعرب جيف دودز، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي، عن فخره بهذا الإنجاز التقني مؤكداً أن التعاون مع شركاء مثل بورشه وجاكوار ونيسان سيعزز من قدرات السيارة، بينما أشاد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بهذه الخطوة واصفاً إياها بالقفزة النوعية التي تؤكد ريادة الاتحاد في توجيه مستقبل التنقل الكهربائي العالمي نحو آفاق أكثر ابتكاراً واستدامة، معتبراً أن هذه السيارة تمثل تجسيداً لرؤية طموحة تجمع بين الشغف بالسرعة والمسؤولية البيئية تجاه كوكب الأرض





فورمولا إي سيارة GEN4 السيارات الكهربائية الاتحاد الدولي للسيارات رياضة المحركات

United States Latest News, United States Headlines