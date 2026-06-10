الفراولة أم الموز: أيهما أفضل لتنظيم السكر أو تعزيز الطاقة؟

تُظهر الأبحاث أن الفراولة تفضل للسكري بفضل منخفض الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة، بينما الموز يوفر طاقة سريعة بفضل ارتفاع الكربوهيدرات والبوتاسيوم.

تشير أحدث الأبحاث العلمية إلى أن الفراولة و الموز يتشابهان في كونهما من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، لكنه يبرز اختلافاً واضحاً في الفوائد الصحية لكل منهما.

فالفراولة، بفضل محتواها المنخفض من الكربوهيدرات ومؤشرها الجلايسيمي الضعيف، تُعَدّ خياراً مثالياً لتنظيم مستويات السكر في الدم. إن كوباً واحداً من الفراولة لا يحتوي سوى على 11 غراماً من الكربوهيدرات، مما يجعلها فاكهة منخفضة الكربوهيدرات لا ترفع مستوى السكر بصورة مفاجئة.

كما أن الفراولة غنية بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة مثل فيتامين ج، الأنثوسيانين، وحمض الإيلاجيك، التي تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتساعد على تحسين حساسية الأنسولين وبالتالي خفض مستويات الهيموجلوبين السكري (HbA1c) لدى المرضى المصابين بداء السكري من النوع الثاني. من جهة أخرى، يُعد الموز مصدراً ممتازاً للطاقة السريعة بفضل محتواه العالي من الكربوهيدرات والبوتاسيوم.

حصة موز متوسطة الحجم تحتوي على 27 غراماً من الكربوهيدرات، أي ما يعادل ضعف ما توفره الفراولة، وهو ما يتيح للجسم تحويلها بسرعة إلى جلوكوز وإمداده بالطاقة الفورية المطلوبة أثناء النشاط البدني. بالإضافة إلى ذلك، فإن البوتاسيوم الموجود في الموز يلعب دوراً حيوياً في نقل الإشارات العصبية، ويساعد على انقباض العضلات وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة. لذا، فإن تناول الموز يعد خياراً مثالياً للأشخاص الذين يحتاجون إلى دفعة طاقة سريعة قبل أو بعد ممارسة الرياضة.

رغم أن الفواكهتين تقدمان فوائد غذائية هامة، إلا أن الاختيار بينهما يجب أن يُبنى على الأهداف الصحية للفرد. إذا كان الهدف هو التحكم في مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، فإن الفراولة هي الاختيار الأنسب بفضل محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة ومؤشر الجلايسيميا المنخفض. أما إذا كان الهدف هو الحصول على طاقة فورية وتعزيز وظائف العضلات، فإن الموز يوفر الكربوهيدرات السريعة الامتصاص والبوتاسيوم الضروري لذلك.

لذا يُنصح بدمج الفراولة والموز ضمن نظام غذائي متوازن يضمن التنوع وتلبية جميع الاحتياجات الغذائية للجسم





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