الفريق أول ركن ياسر العطا يتسلم مهامه رئيسًا لأركان الجيش السوداني ويتعهد بتحقيق النصر

تسلم الفريق أول ركن ياسر العطا مهامه رسميًا كرئيس لهيئة أركان الجيش السوداني، متعهدًا بتحقيق النصر الكامل وتأمين البلاد. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يؤكد على دور الجيش في استقرار الدولة.

تسلم الفريق أول ركن ياسر العطا مهامه رسميًا كرئيس لهيئة أركان الجيش السودان ي، في مراسم حضرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان . وقد جرت مراسم التسليم والتسلم بين العطا ورئيس الأركان السابق، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الذي أحيل إلى التقاعد. ووفقًا لوكالة الأنباء السودان ية 'سونا'، شهدت المراسم كلمات مهمة أكدت على التزام الجيش بتحقيق النصر الكامل في معركته الحالية.

في أول تصريح له، تعهد الفريق أول ركن ياسر العطا بعدم التهاون في تأمين البلاد، مؤكدًا على أن الجيش لن ينهزم في معركته ضد ما وصفهم بالمرتزقة والقوى الخارجية. كما شدد على أن القوات المسلحة تنفذ إرادة الشعب في بناء دولة قوية ومستقرة. هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان 2023 بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش. شهدت الفترة الماضية تصعيدًا في القتال، مع تأكيد الجيش على استمراره في القتال حتى تحقيق النصر الكامل وتطهير كل شبر من أرض السودان.\من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة. وأشاد بصمود الجيش وعزيمة رجاله في وجه ما وصفه بكابوس التمرد الذي تقوده قوات الدعم السريع. وأكد البرهان أن هذا التمرد إلى زوال مهما طال الزمن، مشيرًا إلى أن اختيار الفريق أول ركن ياسر العطا جاء بناءً على كفاءته الميدانية ودوره في فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وأضاف البرهان أن التقدم لن يتوقف إلا بتطهير كل شبر من أرض السودان، وأن المعركة مستمرة حتى ينعم الشعب السوداني بحياة كريمة تحرسها وحدة القوات المسلحة والشعب. هذه التصريحات تعكس التزام القيادة العسكرية بتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، ومواجهة التحديات التي تواجهها السودان.\كما شهدت المراسم تأكيدًا على أهمية وحدة القوات المسلحة والتكاتف بين الشعب والجيش في هذه المرحلة الحرجة. يعكس هذا التطور في القيادة العسكرية التوجه نحو تعزيز القدرات القتالية للجيش وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الأمنية. ويأتي هذا في سياق جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان. وتشير هذه التعيينات إلى رغبة القيادة في مواصلة القتال حتى تحقيق النصر الكامل واستعادة الأمن والسلام في البلاد. كما يعكس هذا التوجه الثقة في قدرة الجيش على حماية البلاد وتأمين حدودها. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية وتجاوز الأزمات التي تمر بها. وتبقى التحديات كبيرة، ولكن التزام القيادة العسكرية والوحدة الوطنية هما مفتاح النجاح في هذه المرحلة الصعبة. بالتوازي مع هذه التطورات، تبرز قضايا أخرى في المنطقة، مثل تصريحات حول تدمير البنية التحتية الإيرانية في حال فشل المفاوضات، وإعلان إيران عن إسقاط طائرات مسيرة، مما يعكس التوترات الإقليمية المستمرة





