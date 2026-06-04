الفصائل المسلحة العراقية تتستر بالدين والمقدسات لتبرير رفضها تسليم سلاحها

تتستر فصائل مسلحة عراقية بالدين والمقدسات لتبرير رفضها تسليم سلاحها للدولة في وقت أعلن العراق بدء التنفيذ الفعلي لحصر السلاح، وتشكيل لجنة لهذا الغرض.

بعد سقوط حججها الأمنية للبقاء تتستر فصائل مسلحة عراقية بال دين والمقدسات لتبرير رفضها تسليم سلاحها للدولة في وقت أعلن العراق بدء التنفيذ الفعلي ل حصر السلاح ، وتشكيل لجنة لهذا الغرض، بعد إعلان فصائل أخرى تسليم سلاحها.

وقبل ساعات أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية أن اللجنة المشكلة لتنفيذ مهمة حصر السلاح بيد الدولة بدأت أعمالها بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء). وبينما يتفق خبراء أمنيون وعسكريون عراقيون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية على أهمية حسم هذا الملف الذي يعد أكثرها تعقيدا في البلاد منذ عام 2003 تتباين تقديراتهم حول فرص نجاح الحكومة الحالية في إنجاز المهمة بناء على نتائج حرب إيران، والتدخلات العقائدية الدينية والسياسية الخارجية.

وأنعشت أمال حلحلة هذا الملف المتجمد مبادرة تيار الصدر معلنا في بيان 27 مايو الماضي، أنه انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالوطن، صار لزاما علينا أن نعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي انفكاكا تاما والتحاقهم التحاقا تاما بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية. ورحب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي بهذه الخطوة واصفا إياها بالموقف الوطني المسؤول داعيا بقية الفصائل المسلحة لاتخاذ نفس الخطوة والعمل تحد مظلة الدولة.

والتهديد بالقداسة في المقابل أعلنت حركة النجباء رفضها تسليم سلاحها مضفية على ذلك هالة مقدسة بقولها في بيان الأربعاء: نؤكد أن موقف المقاومة الإسلامية حركة النجباء ثابت ولم ولن يتغير بخصوص السلاح المقدس المنضبط الذي وجد للدفاع عن عراق المقدسات وشعبه. وفي نفس اليوم كتب قائد الفصيل أكرم الكعبي في حسابه عبر منصة إكس واصفا بدوره سلاح الفصيل بالسلاح المقدس لما أسماها المقاومة الإسلامية الشريفة في العراق متهما خصومها بالوقوف وراء مساعي حصر السلاح بيد الدولة العراقية.

كما حرض بقية الفصائل على رفض الحديث في هذا الموضوع وبرر التمسك بسلاح الفصائل بأنه ما زال بلدنا محتلا وسماؤه منتهكة والسيادة مسلوبة في إشارة للوجود الأميركي والغارات الإسرائيلية. كما لم يستبعد الدخول في مواجهة ضد الدولة العراقية لحماية هذا السلاح بقوله إن سلاح المقاومة خط أحمر ولن يسلم ما دام فينا نفس.

ومع رفضها تسليم السلاح اتخذت خطوة أخرى وهي إعلان استعدادها استلام وشراء الأسلحة من الفصائل التي تقرر ترك السلاح مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة والأسلحة المضادة للدروع ما يعني نقل السلاح من كتف إلى كتف أخرى في دائرة





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فصائل مسلحة عراقية دين والمقدسات حصر السلاح العراق السياسة

United States Latest News, United States Headlines