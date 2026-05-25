الفرنسية ماتيلدا بولين ماليه: شكرا للطاقم الطبي التركي

أعربت الفرنسية ماتيلدا بولين ماليه، الناشطة في أسطول الصمود العالمي، عن شكرها للطاقم الطبي التركي بعد علاجها في إسطنبول. وقالت ماليه في رسالة شكر وكوفية فلسطينية للعاملين في القطاع الصحي بعد انتهاء علاجها في إسطنبول، إنها تشكرهم من أعماق قلبي لأنهم اعتنيتم بي بهذا الشكل الرائع.

واضافت أن مستشفاكم رائع، وكذلك العاملون فيه، وستبقى هذه الذكريات دائما في قلبي. وشكرتهم لتفهمهم وصبرهم، ولأنهم استقبلوا جميع الأصدقاء هنا. وأضافت أنهم ستبقى أصدقاء دائما. وذكرت أنهم كانوا يعملون في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

والخميس، وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية مدينة إسطنبول، تحمل على متنها ناشطي أسطول الصمود الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نشر مقطعا مصورا يظهر إشرافه على التنكيل بناشطين في أسطول الصمود. وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

والاثنين الماضي هاجم الجيش الإسرائيلي جميع قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة. ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء. وعلى الرغم من ذلك، استمرت المجهودات الإنسانية لتقديم المساعدة إلى الفلسطينيين.

وقال مدير الصحة في ولاية إسطنبول عبد الله إمره غونر، في منشور عبر حسابه على منصة إن سوسيال، إن الرسالة والكوفية اللتين تركتهما ماليه عند مغادرتها المستشفى لمستا القلوب. وأضاف أن ماليه، المشاركة في أسطول الصمود العالمي، كانت قد نُقلت إلى مستشفى باشاك شهير تشام وساكورا إثر تعرضها للضرب والإصابة برصاص بلاستيكي خلال الهجوم الإسرائيلي، حيث خضعت للعلاج واستعادت صحتها بفضل الجهود المتفانية للكوادر الطبية.

وأضاف أن في الكلمات التي تركتها بعد انتهاء علاجها، عبّرت عن شكرها للعاملين الصحيين وعن الاهتمام والتضامن اللذين رأتهما. واضافت أن الرسالة والكوفية اللتان تركتهما تقديرا للفرق الطبية تركتا أثرا عاطفيا عميقا وذكرى لا تُنسى لدى جميع العاملين في مستشفانا. وأرسل مدير صحة إسطنبول تحياته إلى كل من يسعى أن يكون صونا للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الإنسانية والمظلومين





